Oficial: Rudiger renueva un año más

Rudiger y el Real Madrid han ampliado su relación una temporada más. El club blanco ha hecho oficial el acuerdo: “El Real Madrid C. F. y Antonio Rüdiger han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2027”. La noticia la adelantó en un desliza el propio jugador en su comparecencia ante la prensa tras el partido inaugural de Alemania en el Mundial, con goleada por 7-1 a Curazao.

Desliz

“Un entrenador como Mourinho para mí es un sueño... quiero trabajar con él y estoy listo", decía dando por sentado que cruzará caminos con el técnico portugués. Es la segunda pista que dejaba en el camino, después de publicar hace unos días en sus redes sociales una fotografía junto a Florentino Pérez el día que firmó su primer contrato con el Real Madrid.

Rudiger ha cumplirá su quinta temporada en el equipo madridista. Llegó en el verano del 2022 con la carta de libertad bajo el brazo después de jugar cinco años en el Chelsea. Su fichaje fue un blindaje en defensa para dar descansos a Militao y Alaba, dueños del aje central.

Florentino y Rudiger en la firma de 2022 cuando fichó por el Real Madrid / Instagram @toniruediger

Las circunstancias le han dado más protagonismo del esperado en las tres últimas temporadas por las lesiones del brasileño y del austriaco, que acaba de dejar el equipo al terminar contrato. Rudiger se ha convertido en imprescindible por la sucesión de lesiones de los defensas blancos, para ocupar el central izquierdo o derecha, según necesidades.

Competencia

Su rendimiento facilita que el Real Madrid decida ampliarle un año más de contrato. Rudiger tiene 33 años, pero conserva sus mejores cualidades que tendrá que demostrar esta temporada en la que su equipo quiere reforzar la línea con el fichaje de Konaté, además de Militao, que volverá tras otra lesión, Huijsen, Asencio y la posibilidad de que fichen otro central.

El alemán terminaba su relación el próximo 30 de junio, y manejaba varias ofertas, sobre todo del fútbol de Arabia Saudí. Sin embargo, su prioridad era continuar un año más en el Real Madrid, objetivo que ha conseguido tras confirmarse su renovación de manera oficial.