Oficial: El Real Madrid ficha a Guille González

El Real Madrid ha pescado en Cádiz para seguir reforzando su cantera. El club blanco tenía sus ojos puestos en Guille González, lateral derecho de 17 años de las inferiores del conjunto gaditano, desde hace unos meses y este mismo martes se ha hecho oficial su traspaso.

Guille es uno de los defensores con mayor proyección del país y el Madrid se ha avanzado al resto de competidores para incorporarlo a La Fábrica. El jerezano es internacional sub-18 con la selección española y este curso ha conseguido debutar en el segundo equipo del Cádiz en Segunda Federación.

Eso sí, el conjunto blanco se ha tenido que rascar el bolsillo para firmar al lateral, ya que González renovó hace poco por cuatro temporadas más. La idea que tiene el equipo de cantera del Real Madrid es que el futbolista arranque jugando con el Juvenil A para adaptarse, según ha explicado el diario AS. Pero tampoco se descarta que termine la temporada en el Castilla de Álvaro Arbeloa.

En el primer equipo del Madrid tienen un grave problema en esa posición. Con un Carvajal cada vez más lastrado por las lesiones y un Trent Alexander-Arnold que no consigue adaptarse, los futbolistas de La Fábrica pueden ser claves en el futuro para reforzar el lateral. Aunque por ahora ni Xabi Alonso ni Ancelotti confiaron en los canteranos de esa posición... Jesús Fortea sigue esperando su oportunidad en el segundo equipo.

El traspaso se hará efectivo el próximo 1 de enero cuando se abra el mercado de fichajes, pero este mismo martes el Cádiz informó del movimiento: "El Cádiz Club de Fútbol y el Real Madrid han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Guille González. Guille pone rumbo a una nueva etapa tras una trayectoria ejemplar en nuestra cantera. Llegó al Cádiz con apenas 12 años, creciendo paso a paso en cada uno de nuestros equipos hasta debutar esta temporada con el Mirandilla, donde su rendimiento y compromiso le llevaron a alcanzar la internacionalidad sub-18. Un camino construido con trabajo, humildad y sentimiento cadista, que no ha pasado desapercibido y le lleva ahora al club madridista. Desde el Cádiz Club de Fútbol solo podemos expresar orgullo y agradecimiento por todo lo que Guille ha dado a esta entidad y desearle la mayor de las suertes en su futuro personal y profesional. Esta siempre será su casa", explicaron en un comunicado en su página web.