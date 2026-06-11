Oficial: El Real Madrid ficha a la centrocampista alemana Elisa Senss

El Real Madrid ha hecho oficial este jueves el fichaje por cuatro temporadas, hasta el 30 de junio del 2030, de la centrocampista internacional alemana de 28 años Elisa Senss, quien firma por el club procedente del Eintracht de Frankfurt.

Senss afronta de esta manera su primera experiencia como jugadora fuera de tierras germanas, pues es allí donde ha desarrollado toda su carrera tras comenzar en el Meppen, fichar por el Essen en el 2019, dar el salto al Bayer Leverkusen en el 2022 y acabar fichando por el que era su actual club en el 2024.

Allí ha jugado un total de 62 partidos oficiales, en los que marcó nueve goles, complementando así su faceta de sostén del centro de campo, donde destaca entre otras virtudes por su capacidad para recuperar balones. Estas no pudo demostrarlas en la fase final de la Liga de Campeones el pasado curso, pues su equipo quedó apeado en la previa por el Real Madrid, ante el que fue titular tanto en la ida como en la vuelta.

En lo que respecta a su trayectoria en la selección nacional, ha jugado treinta y seis encuentros oficiales, en los que ha marcado cuatro tantos. Su principal logro fue la conquista de la medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos tras ganar el combinado germano a España en la lucha por el tercer y cuarto puesto; pero también estuvo en la pasada Eurocopa o en la última final de la Liga de Naciones, donde en ambos casos las españolas les devolvieron la moneda y les privaron de ganar ambos torneos.

"Tengo ganas de mejorar"

"Estoy muy feliz de estar aquí. Estoy muy orgullosa de unirme a este club, el más grande del mundo. Es un honor jugar en el Real Madrid", afirmó la jugadora germana a los medios del Real Madrid.

"Mi carrera ha ido creciendo paso a paso. Ahora quiero dar un gran salto viniendo a este club. Es estupendo estar aquí. Para mí es un gran avance. Tengo muchas ganas de mejorar tanto en el ámbito profesional como en el personal. Este es el club perfecto para ello", declaró.

"Soy una jugadora muy dinámica en el mediocampo, me gustan mucho los duelos defensivos y el juego fluido. Con mi juego dinámico y fluido, ganando balones desde el medio campo, jugando rápido hacia delante, entre líneas y creando juego, podría ayudar mucho al equipo", indicó Senss, quien se declaró como una "persona risueña" a la que le gusta formar grupo.

Consideró que estos pasados años el Real Madrid "ha evolucionado mucho" pero confió en que en los próximos "van a llegar los títulos". "Quiero dar el siguiente paso con el club", aseveró la alemana, quien reconoció que tiene muchas ganas de jugar la Liga de Campeones y en el resto de competiciones.

Así mismo, se mostró encantada de coincidir con sus compatriotas Merle Frohms y Sara Dabritz, con las que coincidió en la selección y con las que indicó que se lleva muy bien.