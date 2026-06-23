Oficial: El Real Madrid femenino ficha a Felicia Schröder por un precio récord

El Real Madrid femenino ha hecho oficial la incorporación de Felicia Schröder, una de las grandes joyas del fútbol europeo. El club blanco se ha impuesto a varios gigantes del continente para cerrar una operación histórica que coloca a la delantera sueca entre los traspasos más caros del fútbol femenino.

La operación, que a falta de cifra oficial se sitúa en torno a los 1,5 millones de euros según los rumores, convierte a Schröder en el segundo fichaje más caro de la historia del fútbol femenino, solo por detrás del traspaso de Grace Geyoro, que alcanzó los 1,65 millones en su llegada al London City Lionesses, y en el más caro de la historia de la Liga F.

Se trata del cuarto refuerzo del conjunto blanco tras las incorporaciones de Elisa Senß, Andreia Jacinto y Lineth Beerensteyn, reforzando la apuesta del Real Madrid por asentarse en la élite del fútbol europeo femenino.

Una de las mayores promesas del fútbol europeo

Schröder, nacida en Björkö (Suecia) en 2007, tiene solo 19 años pero ya es una de las grandes sensaciones del fútbol europeo. Delantera de área, destaca por su potencia física, su velocidad al espacio y una capacidad goleadora muy por encima de lo esperable a su edad.

Su explosión llegó en 2025, cuando firmó 30 goles en 26 partidos de liga con el BK Häcken, liderando al equipo hacia el título de la Damallsvenskan y siendo elegida mejor jugadora del campeonato. Antes ya había dado señales de su potencial, debutando con 16 años y convirtiéndose en la futbolista más joven en marcar en la liga sueca.

Más allá de su rendimiento en Suecia, Schröder también ha brillado en las competiciones europeas. En la última Women’s Europa Cup fue la gran protagonista del torneo, marcando los cuatro goles de su equipo en la final (uno en la ida y tres en la vuelta), lo que le permitió terminar la competición como máxima goleadora y levantar el título.

En la Champions League también ha dejado actuaciones destacadas desde muy joven, mientras que con la selección de Suecia ya suma internacionalidades con la absoluta tras pasar por todas las categorías inferiores.

Felicia Schröder con la selección sueca / Häcken

Comunicado oficial del Real Madrid

“El Real Madrid C. F. y el B. K. Häcken han llegado a un acuerdo por el que Felicia Schröder queda vinculada a nuestro club durante las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030.

Schröder, de solo 19 años, ya es internacional con Suecia. Llegó al Häcken en 2023 y allí ganó la Liga de Suecia de 2025.

Schröder viene de conquistar el pasado mes de mayo con el conjunto sueco la primera edición de la Women’s Europa Cup, donde fue la gran protagonista del torneo. Marcó los cuatro tantos de su equipo en la final, uno en la ida y tres en la vuelta, para terminar como máxima goleadora de la competición.”