Oficial: el Racing anuncia el traspaso de Sergio Martínez al Real Madrid

El primer equipo del Real Madrid vive un final de mercado calmado, sin operaciones a la vista. Sin embargo, el club blanco ha reforzado su filial con la llegada de Sergio Martínez, que se suma a las recientes llegadas de Oscar Naasei y Rayan Zinebi. El Racing ha anunciado que el conjunto madridista ha pagado la cláusula de rescisión del joven futbolista, valorada en tres millones de euros. El centrocampista de 19 años formará parte de la plantilla del Castilla, de Primera RFEF, aunque se ejercitará con el primer equipo.

El Real Madrid aún no lo ha hecho oficial, pero el Racing ya lo ha comunicado a través de sus canales oficiales. "El Racing y el Real Madrid CF han llegado a un acuerdo para el traspaso de Sergio Martínez. El club madrileño se compromete al pago, en una sola entrega, de la totalidad de la cantidad fijada como cláusula de rescisión del contrato que unía al Real Racing Club con el jugador. En virtud de ello, el futbolista de Laredo abandona la disciplina verdiblanca", reza el comunicado del club cántabro.

El conjunto blanco desembolsa tres millones de euros por el jugador de 19 años, autor de un golazo contra el Villarreal en su estreno en la máxima categoría. Sergio, durante su etapa en el Racing, al que llegó con 10 años, disputó 15 partidos con el primer equipo, dos de ellos en Primera División. El pejino, que firma con el Real Madrid hasta 2030, fue titular en los dos primeros encuentros de los santanderinos en la élite 14 años después, mientras que se quedó sin minutos en la tercera fecha contra el Elche.

El mediocentro de Laredo, que estuvo presente en el estadio Santiago Bernabéu en el partido contra el Málaga de este pasado domingo, formará parte de la plantilla del Castilla, en Primera Federación. Una cesión este verano está descartada.

Sergio, además, entrenará con asiduidad con el primer equipo, después de que José Mourinho charlara con él para convencerle de su fichaje. El canterano del Racing tenía ofertas de otros clubes españoles, entre ellos el Villarreal, el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, pero priorizó jugar en el Real Madrid.