OFICIAL: Dos partidos de sanción a Bellingham y multa al Real Madrid

El Comité de Competición ha decidido sancionar con dos partidos a Jude Bellingham por la tarjeta roja que le mostró Gil Manzano al finalizar el Valencia-Real Madrid. El centrocampista del Real Madrid protestaba porque no se concedió un tercer gol a su equipo que habría supuesto remontar el partido que finalizó con empate 2-2.

Los argumentos para que se le imponga esta sanción tras la cartulina roja que le enseñó Gil Manzano en la recta del duelo es que incurrió en: "Actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas".

El Real Madrid presentará recurso a esta sanción ante el Comité de Apelación que, por el momento, dejará fuera al centrocampista inglés para los partidos contra el Celta y Osasuna en La Liga. Además, impone a Competición una multa de 700 euros al Real Madrid y 660 al jugador.

Sanción mínima para Bellingham

Con todo, la estrella del Real Madrid ha sido juzgada de manera benévola por el Comité de Competición, pues se le ha aplicado el castigo mínimo previsto para estos casos. Los servicios jurídicos madridistas pedían que Bellingham quedara libre de sanción alegando que no había insultado a Gil Manzano al gritar "It's a fucking goal!" ("¡Es un puto gol!"). Sin embargo, el artículo 124 del reglamento sancionador no solo tiene en cuenta los insultos, sino también la actitud que tiene la persona que puede ser sancionada hacia la otra persona, sea un rival, el árbitro o un oficial del otro equipo.

Es entonces cuando tiene pleno sentido el castigo de dos partidos al interpretar el colegiado Gil Manzano que la manera como se dirigió a él Bellingham incurrió en las citadas “actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas, con multa accesoria en cuantía de 700 euros al club y de 600 euros al infractor”.

La redacción del acta del árbitro extremeño no deja lugar a las dudas: "En el 99', el jugador Bellingham, Jude Víctor William fue expulsado por el siguiente motivo: Tras la finalización del partido y aun en el terreno de juego, se dirigió a mí corriendo y en actitud agresiva y a gritos, repitiendo en varias ocasiones: "it's a fucking goal".