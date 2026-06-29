Oficial: Nico Paz se queda en el Como tras el acuerdo con el Real Madrid

Ya es oficial: el futuro de Nico Paz seguirá ligado al Como. El Real Madrid ha alcanzado un acuerdo con el conjunto italiano para que el centrocampista continúe de manera definitiva en el club de la Serie A. Una operación que responde al deseo expresado por el propio futbolista, tal y como indica el conjunto blanco en el comunicado del anuncio.

Pese a desvincularse ahora de la disciplina blanca (hasta ahora mantenía el 50% de sus derechos), el Madrid no pierde por completo el control sobre el argentino. El acuerdo incluye una opción unilateral de recompra que permitirá al club blanco recuperar al futbolista de cara a la campaña 2027-28 si así lo considera oportuno. Según las informaciones de los últimos días, dicha opción de compra sería de un valor de 80 millones de euros y solo estaría disponible el próximo verano.

De este modo, Nico Paz seguirá su progresión en un proyecto en el que ha encontrado protagonismo y continuidad, mientras el Real Madrid se reserva la posibilidad de reincorporarlo en el futuro si su evolución confirma las expectativas depositadas en él.

El Como habría pagado una cantidad cercana a los 60 millones de euros para hacerse con el 100% de los derechos del futbolista. Hasta ahora, el internacional argentino ha disputado dos campañas con el equipo italiano, disputando 75 partidos, anotando 19 goles y siendo una pieza fundamental en el esquema de Cesc Fàbregas.

Cesc Fàgregas, entrenador del Como / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Lo curioso del comunicado del Real Madrid es que, al margen de advertir que la operación se realiza por deseo del jugador, en todo momento se habla de que el acuerdo se alcanza para que el futbolista permanezca en el Como la próxima campaña, haciendo alusión posteriormente a la cláusula de recompra. De este modo, las intenciones del club de ejercer dicha opción el próximo verano parecen evidentes.

Por su parte, el futbolista también se ha pronunciado en redes sociales con el siguiente mensaje: "Tras muchas semanas de reflexión, he decidido que la mejor opción para mi carrera en este momento es quedarme en el club por un año más, el club que me dio la oportunidad de crecer y convertirme en el jugador que soy hoy. Personalmente creo que esta es la mejor decisión tanto para mí como para el Real Madrid, ya que es un año muy importante en esta etapa de mi carrera y una oportunidad única para seguir creciendo como futbolista y prepararme de la mejor manera para el futuro".

Comunicado del Real Madrid

"El Real Madrid C. F., el Como 1907 y Nico Paz han alcanzado un acuerdo para que el jugador permanezca la próxima temporada 2026-2027 en el club italiano.

Dicho acuerdo, que se ha llevado a cabo a petición del propio jugador, contempla asimismo que el Real Madrid mantiene una opción unilateral de recompra de los derechos federativos de Nico Paz para la temporada 2027-2028".