Oficial: El Benfica confirma que el Madrid pagará 15 millones de euros por Mourinho

Continúa el día movido en la capital. El Benfica hizo oficial el pago de la cláusula de 15 millones de euros del Real Madrid por José Mourinho. El entrenador portugués, una de las apuestas de la candidatura de Florentino Pérez, vuelve al conjunto madridista tras su primera etapa de tres años, desde 2010 a 2013.

El presidente del Real Madrid ya lo comunicó extraoficialmente tras proclamarse vencedor de las elecciones este pasado domingo. "Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho", celebró Florentino Pérez, quien acompañó su discurso con un breve vídeo del nuevo entrenador festejando la victoria electoral con un mensaje conciso: "Sí, por supuesto".

El comunicado oficial de los portugueses reza lo siguiente: "Una Benfica SAD comunicó a la CMVM que el Real Madrid CF formalizó la intención de contratar a José Mourinho por un valor de 15 millones de euros, habiendo el entrenador dado su acuerdo. Gracias, José Mourinho".

Para acometer su fichaje, el Real Madrid ha pagado 15 millones de euros al Benfica correspondiente a su cláusula de rescisión, pues tenía contrato con el club lisboeta hasta 2027. Su incorporación es la primera de las tres que tiene pendiente Florentino Pérez. Durante su campaña electoral, también confirmó los fichajes de Konaté, libre procedente del Liverpool, y Dumfries, firmado por unos 20 millones de euros del Inter de Milán.

En su primera etapa al frente del banquillo blanco, Mourinho conquistó tres títulos, uno por temporada. En el primer curso, alzó la Copa del Rey; en el segundo, ganó LaLiga con un puntaje récord de 100 puntos; en su última camapaña, levantó la Supercopa de España. En esta segunda etapa, el luso buscará impregnar de carácter a un vestuario dividido y lograr el único entorchado que le falta con el Real Madrid: la Champions.