Oficial: Ya hay sanción para Mastantuono, Carreras y Huijsen

Ya hay sanción para Franco Mastantuono. El jugador del Real Madrid, que disputó los últimos minutos del partido ante el Getafe, se marchó a vestuarios antes de tiempo tras ser expulsado por el colegiado Muñiz Ruiz. Según indicó el acta, el motivo fueron las palabras que el argentino le dijo al árbitro: "En el minuto 90' el jugador (30) Mastantuono, Franco fue expulsado por el siguiente motivo: Por dirigirse hacia mi persona, a voz en grito en los siguientes términos hasta en dos ocasiones: "Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza".

El Comité de Disciplina ha publicado este miércoles las sanciones de la jornada 26 y al argentino finalmente le ha caído un castigo de dos partidos. Se trata de la sanción más dura que le podía caer al futbolista por los hechos que se redactaron en el acta.

El centrocampista del Real Madrid Franco Mastantuono junto a su entrenador Álvaro Arbeloa / EFE

"2 partidos de suspensión por Actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD.. (Artículo: 124)", apunta el Comité de Disciplina.

Cabe recordar que las cámaras de DAZN pillaron al extremo del Real Madrid insultando al árbitro mientras se marchaba a vestuarios. "La concha de su madre, hijo de p***", exclamó Mastantuono. A pesar de todo, el Comité no ha entrado de oficio en este hecho y se ha dedicado únicamente a valorar la incidencia que apuntaba el acta del partido.

Además, en el documento también se confirman las sanciones para Álvaro Carreras y Dean Huijsen. Los dos defensas del equipo blanco vieron la tarjeta amarilla ante el Getafe y cumplirán ciclo de amonestaciones en el partido ante el Celta, al que el Madrid llegará completamente en cuadro.

Por último, el Comité también ha desestimado las alegaciones del conjunto madridista por la amarilla que recibió Tchouameni y, como era de esperar, por la roja que vio el propio Franco Mastantuono.

Arbeloa se enfrenta a una situación complicada en Balaídos. De cara al partido del viernes, el entrenador no podrá contar con Mastantuono, Huijsen y Carreras por sanción y tampoco con Militao, Bellingham, Mbappé, Ceballos y Rodrygo con lesión, mientras que Asencio es duda.