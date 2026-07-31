MERCADO DE FICHAJES
Oficial: el Real Madrid traspasa a Valdepeñas a la Fiorentina
El defensa madrileño ficha por el próximo rival de los madridistas en pretemporada, que han pagado ocho millones por la mitad de su pase, siguiendo la fórmula habitual que utiliza el club blanco
El Real Madrid ha hecho oficial el traspaso de Víctor Valdepeñas a la Fiorentina, contra el que los de Mourinho juegan este sábado, 1 de agosto (18:00 horas). El conjunto italiano pagará ocho millones de euros por el defensa de 19 años, mientras que el club blanco conservará el 50% de una futura venta. Una fórmula que permite a la entidad madridista -como hace habitualmente- mantener el control sobre la evolución de uno de los canteranos con mayor proyección de Valdebebas.
Valdepeñas ha firmado un contrato para las próximas cinco temporadas y el Real Madrid también se reserva una opción de recompra durante los tres primeros años. El importe de esta oscilaría entre los 10 y los 12 millones de euros, según el diario As. La operación concede al jugador la posibilidad de competir en la Serie A para dar un paso adelante en su carrera.
'La Fábrica' de dinero
Nacido en Madrid en octubre de 2006, Valdepeñas puede actuar como central zurdo y lateral izquierdo. Destaca por su potencia física, sus 1,88 metros y su capacidad para incorporarse al ataque. Se formó inicialmente en el Villa Rosa y el Rayo Vallecano antes de llegar al Real Madrid en 2018. Posteriormente pasó por el Leganés y regresó a Valdebebas en 2022.
Álvaro Arbeloa fue uno de sus principales impulsores en el Juvenil A, donde formó una destacada pareja de centrales con Joan Martínez. Su crecimiento lo llevó primero al Real Madrid C y después al Castilla. La pasada temporada alternó el filial con el Juvenil A y participó en la conquista de la UEFA Youth League.
Xabi Alonso le concedió la oportunidad de debutar con el primer equipo el 14 de diciembre de 2025. Valdepeñas fue titular como lateral izquierdo frente al Alavés en Mendizorroza y disputó 78 minutos en la victoria madridista por 1-2. También ha sido internacional con España sub-19.
El comunicado del Real Madrid
"El Real Madrid C. F. y la ACF Fiorentina han acordado el traspaso de nuestro jugador Víctor Valdepeñas. Valdepeñas llegó al Real Madrid en 2018 con tan solo 11 años y ha formado parte de nuestra cantera durante seis temporadas. En la temporada pasada debutó con el primer equipo y ganó con el Juvenil A la UEFA Youth League. El Real Madrid agradece a Valdepeñas su compromiso en todos estos años y le desea a él y a su familia lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas", señala el comunicado oficial.
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