Oficial: El Madrid saca un buen pellizco por Álex Jiménez

El mercado de fichajes de invierno ya es historia, pero los clubes continúan trabajando en la planificación de la próxima temporada. En el caso del Bournemouth de Andoni Iraola, la continuidad de Álex Jiménez ya es oficial.

El joven futbolista español, que llegó el pasado verano procedente del Milan, ha ofrecido un rendimiento notable en su primera experiencia en la Premier League. Cabe recordar que, aunque fue traspasado por el club italiano, el Real Madrid conserva el 50% de sus derechos, ya que el jugador se formó en La Fábrica antes de salir al extranjero.

A sus 20 años, el polivalente lateral se ha consolidado como una pieza importante del conjunto inglés. Su progresión ha sido evidente a lo largo del curso y ha convencido plenamente al cuerpo técnico.

Tras cumplir el requisito de disputar al menos 18 partidos esta temporada, condición incluida en el acuerdo de cesión -valorado en 1,5 millones de euros-, el Bournemouth ha anunciado que ejecutará la opción de compra. Tal y como apunta AS, los ‘cherries’ abonarán los 20 millones de euros fijos más cinco en variables pactados con el Milan para hacerse en propiedad con el internacional sub-21 español.

A finales de 2025, Jiménez debutó con la selección española sub-21, confirmando su crecimiento competitivo. Ahora, con todos los términos acordados, el anuncio oficial parece inminente y el futbolista firmará un contrato de larga duración, hasta 2031, una vez el club inglés haga pública una operación que ya está cerrada a falta únicamente de comunicación formal.

Con esta nueva operación, el Real Madrid vuelve a beneficiarse económicamente del talento formado en Valdebebas. La salida definitiva de Álex Jiménez refuerza una tendencia que el club blanco ha consolidado en los últimos mercados: convertir su cantera en una vía constante de ingresos sin perder del todo el control sobre el futuro de sus futbolistas.

El lateral se une así a la lista de canteranos traspasados recientemente, como Obrador (Benfica), Yusi Enríquez (Deportivo Alavés), Chema Andrés (Stuttgart), Víctor Muñoz (Osasuna), Jacobo Ramón (Como), Álvaro Rodríguez (Elche) y Miguel Gutiérrez (Nápoles), operaciones que el pasado verano generaron alrededor de 31 millones de euros para las arcas madridistas.