Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
GuardiolaClasificación Giro ItaliaEtapa 14 Giro ItaliaGiro ItaliaValencia Basket - Real MadridDónde va GuardiolaBarça - ZalgirisConvocatoria Inglaterra MundialArbeloaAlexander ArnoldRashfordPep Guardiola StandLuis EnriqueMárquezEbrima TunkaraJuan RoigMercado de fichajesResultados NBAFinal Champions femeninaFinal Four EuroligaHorarios F1 CanadáCalculadora descensoRefugio GuardiolaCarles PuyolSara CarboneroCasanova Beach Club CastelldefelsFlorentinoPS PlusConvocatorias Mundial 2026Convocatoria EspañaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026
instagramlinkedin

REAL MADRID

Oficial: El Madrid y Alaba separan sus caminos

El conjunto blanco lo anunció mediante un comunicado oficial en su página web. El austriaco se marchará una vez termine su contrato

Alaba, en un partido con el Real Madrid

Alaba, en un partido con el Real Madrid / EFE

Christian Blasco

Christian Blasco

Era un secreto a voces y ahora ya es oficial. David Alaba no seguirá en el Real Madrid. El central austriaco se marchará este mismo verano una vez termine su contrato con el conjunto blanco. Así lo ha anunciado el club en un comunicado oficial en su página web.

Las lesiones han dejado KO a Alaba en el Real Madrid

Las lesiones han lastrado a Alaba en el Real Madrid / EFE

El defensa central se despedirá este sábado en el Santiago Bernabéu, al igual que Dani Carvajal, en el último partido de la temporada, que enfrentará a los de Arbeloa al Athletic Club. La carrera del internacional con Austria en la capital española ha estado marcada por las continuas lesiones que ha sufrido, que le han impedido estar presente en las últimas campañas.

El comunicado del Real Madrid

"El Real Madrid C. F. y David Alaba han acordado poner fin a su etapa como jugador de nuestro club al término de la presente temporada. El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a un jugador que ha formado parte de un equipo que ha protagonizado una de las etapas más exitosas de nuestra historia.

Alaba y Rudiger acaban contrato en 2026 con el Real Madrid

Alaba y Rudiger acaban contrato en 2026 con el Real Madrid / EFE

David Alaba ha defendido nuestra camiseta en 131 partidos durante 5 temporadas, en las que ha ganado 11 títulos: 2 Copas de Europa, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 2 Ligas, 1 Copa del Rey y 2 Supercopas de España.

Para el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, “David Alaba se lleva el cariño de todo el madridismo por su entrega, su trabajo y una imagen icónica en nuestro camino hacia la Decimocuarta que simbolizó la celebración de una victoria y que ya es historia de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”.

Noticias relacionadas y más

El Real Madrid le desea a David Alaba y a su familia todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida. El estadio Santiago Bernabéu le rendirá homenaje este sábado con motivo del último partido de Liga que disputará nuestro equipo".

RRSS WhatsAppCopiar URL