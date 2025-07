Oficial: Luka Modric ficha por el Milan

Costará no ver a Luka Modric sobre un terreno de juego con la camiseta blanca del Real Madrid. El futbolista croata cerró con un triste Mundial de Clubes una etapa de 13 temporadas en el club madridista. Lo ha ganado absolutamente todo, pero el balcánico todavía mantiene hambre y ha decidido aceptar una oferta por una campaña del AC Milan.

Luka ya es 'rossonero', se enrola en las filas de una entidad lombarda que tiene en Massimiliano Allegri a su comandante y que busca recuperar el rumbo perdido tras un curso en el que ni siquiera ha logrado clasificarse para competiciones europeas.

Como decíamos, el jugador croata dice 'adiós' al club blanco con unas cifras para el recuerdo. Modric se despide tras 597 partidos y 28 títulos en su palmarés, convirtiéndose en el jugador con más títulos de la historia del club.

YA SE DESPIDIÓ DE LA AFICIÓN

En los medios oficiales del equipo, Modric ha mandado un mensaje a la que ha sido su afición hasta ahora: "Es difícil de decir, pero son emociones encontradas. Ha terminado una etapa inolvidable, gloriosa y ganadora. Lo que he vivido me da más alegría. Recordar todo lo que he conseguido aquí es para estar muy alegre, aunque se termine".

Añadió que su relación con Florentino ha sido buena desde un inicio, pese a no lograr la renovación este último año: "El presidente ha sido muy importante para mí, primero porque me trajo aquí. Desde aquel momento siempre me ha mostrado un cariño especial, siempre me ha tratado muy bien. Ahora puedo decirlo: me ha tratado diferente, me tenía un cariño muy especial".

El Milan lo hizo oficial con una publicación compartida en Instagram con un vídeo a su llegada al aeropuerto.