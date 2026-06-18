Oficial: Konaté, tercer fichaje del Real Madrid de Mourinho

El tercer fichaje del nuevo mandato de Florentino ya está confirmado. El club blanco ha hecho oficial el fichaje de Ibrahima Konaté, que aterriza en el Santiago Bernabéu tras finalizar su etapa en el Liverpool. El internacional francés firma hasta 2030 y se convierte en una de las primeras piezas del nuevo proyecto deportivo madridista.

La llegada de Konaté responde a una necesidad evidente en la plantilla. La defensa ha sido una de las zonas que más dolores de cabeza ha provocado durante las últimas temporadas debido a las lesiones y a la falta de continuidad de varios de sus efectivos. Con la salida de David Alaba y las dudas existentes alrededor de algunos de los centrales de la plantilla, el club se había marcado como prioridad incorporar al menos a un defensor de primer nivel capaz de rendir desde el primer día.

Tras el anuncio del fichaje de Konaté y la reciente renovación de Antonio Rüdiger, el Real Madrid tiene en estos momentos a cinco centrales en nómina, aunque Eder Militao se recupera de una grave lesión. Los otros dos jugadores disponibles en esta demarcación para Mourinho son Dean Huijsen y Raúl Asencio, aunque en el caso de este último había dudas sobre su posible salida.

Konaté, defensor del Liverpool / EFE

A sus 27 años, Konaté llega al Bernabéu en plena madurez futbolística. El defensa francés se ha consolidado durante las últimas campañas como uno de los centrales más fiables del fútbol europeo gracias a una combinación de potencia física, velocidad al espacio y dominio del juego aéreo. A pesar de todo, el último curso le marcó como uno de los señalados del mal rendimiento del conjunto 'red', con errores impropios del nivel que había demostrado en campañas anteriores.

Formado en las categorías inferiores del Paris FC, previo paso al Sochaux, dio el salto muy joven al RB Leipzig, donde comenzó a llamar la atención de los grandes clubes europeos. Su crecimiento en la Bundesliga le abrió las puertas del Liverpool en 2021 y desde entonces se convirtió en una pieza importante en Anfield. Durante su etapa en Inglaterra conquistó una Premier League, una FA Cup y dos EFL Cup, además de disputar una final de la Champions League.

Konaté se encontrará con Mbappé en el Madrid / PETER POWELL / EFE

El Madrid llevaba tiempo siguiendo su evolución y aprovechó su situación contractual para adelantarse a varios pretendientes. Konaté ha priorizado finalmente la oferta del conjunto blanco, muy suculenta en el aspecto económico según las informaciones de los últimos días.

Su adaptación también se verá facilitada por la presencia de varios compañeros de selección. En el vestuario madridista coincidirá con Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga y Ferland Mendy, futbolistas con los que mantiene una estrecha relación en el combinado nacional.

Con su incorporación, el Real Madrid suma músculo, experiencia internacional y una solución de presente y futuro para el centro de la defensa. Konaté aterriza en el Bernabéu con el reto de convertirse en el nuevo líder de la zaga blanca y con la responsabilidad de ayudar al equipo a resolver la crisis que ha tenido en dicha posición durante años.