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REAL MADRID

Oficial: José Mourinho regresa al Real Madrid

Florentino Pérez apuesta por la vuelta del portugués 13 años después para resolver la crisis deportiva en la que ha hundido el equipo las dos últimas campañas

Oficial: Mourinho vuelve al Real Madrid

Oficial: Mourinho vuelve al Real Madrid

Oficial: Mourinho vuelve al Real Madrid / Perform

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Christian Blasco

Christian Blasco

El Real Madrid ha hecho oficial el regreso de José Mourinho al banquillo del Santiago Bernabéu. El técnico portugués inicia así su segunda etapa al frente del conjunto blanco, más de una década después de la primera, que fue entre 2010 y 2013, siendo recordada como una de las más intensas de la era reciente del club por sus enfrentamientos contra el Barça.

El anuncio llega en un momento convulso, pero a la vez clave en la reconstrucción deportiva impulsada por Florentino Pérez. El entrenador luso fue una de las promesas electorales del presidente y finalmente llega al conjunto madridista para tratar de darle un vuelco a la situación deportiva.

Mourinho, nuevo entrenador del Real Madrid

Mourinho, nuevo entrenador del Real Madrid / Irina R. Hipolito / AFP7 / Europ / Europa Press

El comunicado del Real Madrid

El conjunto blanco ha hecho oficial la noticia con el siguiente comunicado:

"La Junta Directiva del Real Madrid C. F., reunida hoy jueves 11 de junio y presidida por Florentino Pérez, ha acordado nombrar a José Mourinho entrenador del primer equipo las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2029. José Mourinho se incorporará al Real Madrid el próximo 13 de julio, día que dará comienzo la pretemporada"

Un regreso esperado en el nuevo proyecto del Madrid

El regreso de Mourinho se enmarca dentro de la apuesta del club por un entrenador con experiencia y capacidad para gestionar vestuarios de máxima exigencia. El técnico portugués vuelve al Madrid con la misión de liderar una plantilla que hasta ahora le ha traído problemas a todos los entrenadores que han dirigido el equipo.

Su elección no es casual. Mourinho ya conoce la estructura del club, el entorno del Santiago Bernabéu, la presión constante que implica dirigir al Real Madrid y, especialmente, el modus operandi de Florentino Pérez. Su anterior etapa dejó títulos, pero también una huella profunda por la competitividad del equipo frente al Barça de Guardiola. En su primera etapa, conquistó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España, además de construir uno de los equipos más competitivos del fútbol europeo en aquel momento. El gran lunar para el portugués fue no lograr una Champions League.

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Florentino Pérez y José Mourinho, en 2011

Florentino Pérez y José Mourinho, en 2011 / JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

Alzar el título europeo y volver a conseguir un equipo que compita de tú a tú contra el conjunto que dirige Hansi Flick son dos de los principales objetivos que tendrá el nuevo entrenador madridista. Además, Mourinho tendrá implicación directa en los fichajes. Por ahora, Konaté y Dumfries cuentan con el visto bueno del ex técnico del Benfica.

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