Oficial: Fran García se marcha al Betis

Ya es oficial: Fran García deja de ser jugador del Real Madrid y jugará las próximas cuatro temporadas en el Real Betis. El conjunto verdiblanco anunció este martes el fichaje del lateral izquierdo, que firma hasta el 30 de junio de 2030 y pone fin a su segunda etapa en el club blanco tras tres temporadas en el primer equipo.

"El Real Betis y el Real Madrid han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Fran García, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030", anunció el Betis en un comunicado en su página web.

La operación permite al Real Madrid empezar a resolver el exceso de efectivos en el lateral izquierdo. Aunque las cifras no han sido oficializadas, el traspaso ronda los cuatro millones de euros por el 50% de los derechos del futbolista. Una cantidad muy inferior a la que el club blanco esperaba obtener al inicio del mercado, cuando confiaba en ingresar entre 15 y 20 millones de euros. Sin embargo, la falta de ofertas de ese calibre y la necesidad de aligerar la plantilla han terminado facilitando el acuerdo con el Betis.

La llegada de Marc Cucurella había provocado un importante atasco en esa demarcación. Mourinho contaba con cuatro laterales izquierdos en plantilla —Cucurella, Álvaro Carreras, Ferland Mendy y Fran García—, por lo que la salida del canterano era una de las prioridades del verano. Aun así, la idea del club sigue siendo cerrar otra venta más en esa posición antes de que finalice el mercado de fichajes.

Fran García pone así punto final a su segunda etapa como madridista después de tres temporadas en el primer equipo. Desde que regresó procedente del Rayo Vallecano en el verano de 2023, a cambio de cinco millones de euros, disputó 109 partidos oficiales, en los que marcó tres goles y repartió 13 asistencias. La pasada campaña perdió protagonismo tanto con Xabi Alonso como con Arbeloa, aunque terminó participando en 23 encuentros, la mayoría de ellos entrando desde el banquillo.