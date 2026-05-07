Parte médico del Real Madrid sobre el estado de Fede Valverde

Fede Valverde se pierde el clásico de este domingo en el Spotify Camp Nou contra el FC Barcelona tras el incidente protagonizado esta mañana en Valdebebas con su compañero Aurélien Tchouaméni. Tras una discusión subida de tono ya en el entrenamiento, fue en aumento en los vestuarios y la pelea derivó en la caída del uruguayo, que topó con una mesa y llegó a perder el conocimiento. Minutos después de que el Real Madrid emitiera un comunicado oficial en el que abre un expediente disciplinario a ambos futbolistas, el club blanco informó, en un comunicado, del parte médico del centrocampista charrúa.

El parte médico del Real Madrid

El Real Madrid informó que "tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico", sin hacer referencia al motivo por el que sufrió esta circunstancia médica..

El comunicado añadió que "Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico".

Del 'limar asperezas' a la suma gravedad

Se confirma, de esta manera, la gravedad de la pelea entre ambos futbolistas y el incidente que derivó en la caída de Fede Valverde. Según se ha ido explicando a lo largo del día, Tchouaméni se dirigió a Valverde antes de la sesión de entrenamiento de este jueves con la intención de limar asperezas después de que ambos ya se las hubieran tenido el día anterior, el miércoles, con una bronca entre ambos.

Pero Valverde, lejos de aceptar la mano tendida de su compañero de profesión y de equipo, se la negó y se dedicó a 'buscarle' durante la sesión preparatoria con entradas fuertes que hacían prever consecuencias más importantes.

Y éstas llegaron tras el entrenamiento, ya en el vestuario, cuando la tensión fue aumentando y llegaron a las manos. Una situación muy poco edificante y que habla por sí misma de cómo llega el Real Madrid a un clásico en el que puede perder definitivamente la Liga el conjunto de un Álvaro Arbeloa al que, desde algunos sectores, se le ha recriminado que no interviniera para solucionar el conflicto entre dos de sus futbolistas.

Fede Valverde, con Uruguay / EFE

Teniendo en cuenta que solo quedan 4 fechas para el final de la temporada de clubes, Valverde podría haber acabado ya la Liga, y más si los blancos la pierden en el Spotify Camp Nou y no se juegan nada en las últimas jornadas.

El uruguayo, que llegó al hospital en silla de ruedas, tendrá como próximo objetivo el Mundial con su selección.