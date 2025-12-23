Oficial: Endrick ya tiene nuevo destino

Ya es oficial. El Real Madrid informó la tarde de este martes de la cesión del delantero Endrick después de no haber tenido oportunidades con Xabi Alonso más allá de la titularidad en Talavera en la Copa del Rey y dos ratitos puntuales. Como estaba previsto, el brasileño se marcha cedido al Olympique de Lyon lo que resta de temporada.

Endrick se marcha a uno de los equipos punteros de la Ligue1 en condición de cedido y sin opción de compra por parte del Olympique de Lyon, que busca acercarse a la zona alta del campeonato francés y que también compite en la Europa League.

Sin oportunidades con Xabi

Endrick, que fue fichado a bombo y platillo por el Real Madrid, ha visto cómo su participación esta temporada se ha visto reducida ostensiblemente a raíz de la llegada de Xabi Alonso al banquillo blanco.

Endrick fichó por el Real Madrid en diciembre de 2022 procedente del Palmeiras y por un montante de 25 millones de euros más variables que podían alcanzar los 60. Pero a la hora de la verdad, se ha quedado en una promesa que no ha explotado en el conjunto blanco.

La temporada pasada, con Carlo Ancelotti, Endrick marcó 7 goles en 37 partidos y se esperaba que la actual fue la campaña de su confirmación, pese a tener que competir arriba con un 'gigante' como es Kylian Mbappé. Pero a la hora de la verdad, el de Brasilia ha acabado siendo el último delantero de la plantilla blanca e incluso le ha pasado por delante el canterano Gonzalo.

El OL anuncia a Endrick a lo grande

Por su parte, el Olympique de Lyon anunció con un vídeo en sus redes sociales la llegada de Endrick. La figura del delantero brasieño de espaldas aparece por diversos puntos de la ciudad de Lyon hasta que se da la vuelta y aparece vestido con su nueva camiseta para asegurar, como el encabezado del vídeo, que este año, Papa Nöel se ha adelantado al 23 de diciembre con su fichaje.

Un 'regalo' para el cuadro francés al espera de que esta vez, consiga ser algo más que el envoltorio y destape sus cualidades de goleador que no pudo dejar patente esta temporada con el Real Madrid, cansado de no tener oportunidades.