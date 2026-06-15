Oficial: Cucurella, nuevo jugador del Real Madrid

El Real Madrid ha anunciado el fichaje de Marc Cucurella, que recala en el conjunto blanco procedente del Chelsea por 55 millones de euros fijos más cinco en variables. El lateral izquierdo, en plena disputa del Mundial con la selección española, firma un contrato de seis años, hasta 2032.

La llegada de Marc Cucurella ha sido petición expresa de José Mourinho. El entrenador portugués quería reforzar el carril zurdo tras la mala temporada de Álvaro Carreras, la más que posible salida de Fran García y la lesión de larga duración de Ferland Mendy, que estará prácticamente toda la temporada en el dique seco.

"El Real Madrid C. F. y el Chelsea FC han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Marc Cucurella, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2032", reza el comunicado oficial del conjunto blanco.

El Real Madrid se puso manos a la obra y cerró su incorporación en apenas unas horas. Los blancos se adelantaron a su rival capitalino, el Atlético de Madrid, que también estaba interesado en Cucurella, y al FC Barcelona. Los colchoneros no querían pagar más de 40 millones de euros por el internacional español, mientras que los azulgranas debían desprenderse de Balde.

Marc Cucurella debutará esta tarde en un Mundial / Alex Cruz / EFE

Su fichaje supone la primera incorporación oficial del Real Madrid para la temporada 2026/27. Pese a que Florentino Pérez confirmó los fichajes de Konaté y Dumfries, el club blanco todavía no los ha anunciado a través de sus medios oficiales. Por otro lado, los madridistas también tienen atado a Bernardo Silva, aunque, a diferencia de los dos defensores, el presidente no se ha pronunciado sobre su llegada.

Marc Cucurella, por tanto, regresa a LaLiga tras un lustro en Inglaterra, en el que jugó un año en el Brighton y cuatro en el Chelsea. Antes de su aventura en la Premier, el futbolista de 27 años disputó una temporada con el Eibar y otras dos con el Getafe en Primera División. El canterano del Barça, al que llegó en cadetes procedente del Espanyol, participó en un partido con el primer equipo azulgrana, en la Copa del Rey ante el Real Murcia en 2017.