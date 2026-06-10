Oficial: Comunicado de despedida de José Mourinho del Benfica

Nuevo paso en el proceso del regreso de José Mourinho al Real Madrid. El técnico portugués ha publicado en sus redes sociales un mensaje en el que se despide del Benfica, una vez que en la noche del martes 9 al miércoles 10 de junio el club lisboeta hizo público que el club blanco iba a abonar la cláusula de 15 millones de euros para que 'Mou' quede desligado de su contrato.

El que en breve será anunciado oficialmente como entrenador del Real Madrid en una segunda etapa explica en sus palabras dirigidas a los dirigentes, empleados, jugadores aficionados benfiquistas sus sentimientos de gratitud por su etapa en el Estadio Da Luz.

"Agradezco al presidente Rui Costa la oportunidad que me brindó de trabajar al servicio del Benfica. Representar a este club fue un honor y un privilegio", asegura Mourinho en su mensaje de Instagram cuando deja atrás su segunda etapa en el club que arrancó con la campaña 2025/26 ya iniciada tras la destitución de Bruno Lage.

El ya ex entrenador del Benfica ha querido agradecer igualmente el trabajo de las personas que han colaborado con él en el club, "unas palabras de reconocimiento" a todos los profesionales "cuya profesionalidad, dedicación y competencia fueron ejemplares". José no se olvida de la plantilla de 'las Águilas'. Asegura que disfrutó dirigiéndoles y les transmite "un sincero agradecimiento" y les envía "los mejores deseos de éxito personal y profesional".

El que será en breve entrenador madridista en una segunda etapa cierra sus palabras con un mensaje de gratitud y amistad a sus ya exjugadores: "Me llevo conmigo la convicción de que, más que algo momentáneo, hemos creado un vínculo duradero: (el que es) mi jugador un día, (es) mi jugador para siempre", concluye.

Una vez que Mourinho confirmó al Benfica su decisión de dejar el club, el Real Madrid comunicó a sus dirigentes que pagará la cláusula de 15 millones de euros para comprar su carta de libertad y fue la entidad lisboeta la que lo hizo público.

Pendientes de su presentación

El siguiente paso será el anuncio oficial de su fichaje por el club merengue, que se espera que se produzca entre hoy y mañana jueves. Sin embargo, todavía no está confirmada la fecha de su presentación e incluso podría tener lugar la próxima semana.

Tras imponerse a Enrique Riquelme en las elecciones a la presidencia del Real Madrid el pasado 7 de junio, Florentino Pérez ha desplegado una batería de movimientos. Este miércoles se ha confirmado la renovación del contrato con Adidas, el martes se oficializó la prórroga del patrocinio de Emirates y es inminente que se hagan oficiales los fichajes de Konaté y Dumfries junto al de Mourinho.

Pero los dos movimientos que han resultado más polémicos han sido la presentación ante la UEFA de un dosier contra el Barça, reclamando que le retiren varios títulos de Liga, y su llamada telefónica al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, para hacer una oferta por la ficha de Julián Álvarez por 150 millones de euros y de esta manera dar por cumplida su promesa electoral de que iría a por un jugador galáctico de un equipo Champions.