Oficial: Ceballos rescinde su contrato con el Real Madrid y es libre para fichar por otro equipo

Dani Ceballos deja de ser jugador del Real Madrid. No habrá culebrones de verano, como ha venido sucediendo con el andaluz en los últimos mercados, donde siempre ha estado en la rampa de salida. El club blanco hizo oficial este viernes "la rescisión de su contrato de mutuo acuerdo", un desenlace cocinado desde hace días y que permitirá al mediocampista ser libre para fichar por otro club. De este modo, renuncia al último año de contrato que le quedaba.

Más palmarés que rendimiento

En 2023, el utrearno firmó su última prolongación de contrato con la entidad madridista. Fue una renovación tardía, después de las de Kroos o Nacho. Ya por aquel entonces hubo curvas en una relación en la que Ceballos ha sido incapaz de hacer valer los 16,5 millones de euros que pagó el Real Madrid al Betis en 2017. El equipo verdiblanco, el de su vida, sigue siendo el mejor posicionado para provocar una operación retorno como la que montó con Isco y que ha sonado en cada una de las últimas ventanas de transferencias.

La entidad verdiblanca trabaja para encontrar una fórmula que encaje con las pretensiones económicas de un jugador que ha renunciado a un salario cercano a los cinco millones de euros para recuperar el control sobre su futuro. El comunicado del Real Madrid pone el broche a una etapa de nueve temporadas iniciada en el verano de 2017. Por aquel entonces, Ceballos era una de las grandes promesas del fútbol español.

Durante ese tiempo, Ceballos ha participado en una de las épocas más exitosas de la historia madridista, levantando 16 títulos: tres Champions League, dos Ligas, una Copa del Rey, tres Mundiales de Clubes, una Copa Intercontinental, dos Supercopas de Europa y tres Supercopas de España. "El Real Madrid le agradece a Dani Ceballos su compromiso y su trabajo en todo este tiempo que ha defendido nuestra camiseta, y le desea a él y a toda su familia mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas. El Real Madrid es y será siempre su casa", señaló la entidad en su comunicado de despedida.

La operación retorno del Betis

Más allá del palmarés colectivo, la trayectoria de Ceballos en el Santiago Bernabéu quedó lejos de las expectativas que despertó cuando aterrizó como uno de los futbolistas con mayor proyección del panorama nacional, después de ser elegido mejor jugador del Europeo sub-21. Nunca consiguió asentarse como un fijo para ninguno de los entrenadores que tuvo.

La falta de continuidad provocó su cesión al Arsenal durante dos temporadas, entre 2019 y 2021, una experiencia que le permitió regresar co más poso. En determinados momentos, especialmente durante la segunda etapa de Carlo Ancelotti, llegó a convertirse en un recurso importante para el técnico italiano, aunque nunca terminó de consolidarse como titular indiscutible.

Ese rendimiento le abrió la puerta a una renovación en 2023, cuando todo hacía indicar que abandonaría el club. Aquella decisión supuso un cambio de sentido vital, porque el Betis aspiraba a recuperar al canterano. A partir de ahí entendió la vía del traspaso como una opción improbable. Ahora, de tú a tú, y sin los condicionantes del contrato blanco, se abre un nuevo escenario.

Sin embargo, el desenlace terminó aplazándose. Durante el último año, Ceballos manejó propuestas del extranjero. Tanto el Marsella el pasado verano como el Ajax hace unos meses alcanzaron avances importantes en las negociaciones con el jugador y con el Real Madrid, pero fue el propio futbolista quien frenó ambas operaciones para reservarse la decisión definitiva sobre su futuro. Una situación que incomodó al Madrid, quien se veía con una ficha sin respaldo con la llegada de Mourinho.

Una despedida de agradecimiento

El centrocampista quiso despedirse de la afición con una carta publicada en sus redes sociales. "Después de nueve años ha llegado el momento de cerrar una de las etapas más importantes de mi vida", comienza un mensaje en el que reconoce que "no ha sido una decisión fácil" y agradece al club la oportunidad de "vestir el escudo más grande del mundo".

Noticias relacionadas

Ceballos tuvo palabras de reconocimiento para Florentino Pérez, sus entrenadores, compañeros y empleados del club, aunque reservó el tramo más emotivo para la afición madridista: "Gracias por vuestro apoyo incondicional, por vuestra exigencia, por celebrar conmigo los momentos más felices y por estar también en los más difíciles". El andaluz concluyó su despedida asegurando que se marcha "con la tranquilidad de haberlo dado todo por este escudo" y con una frase que resume su vínculo con el club: "El Real Madrid siempre será una parte de mí y siempre estaré agradecido".