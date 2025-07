Oficial: Álvaro Rodríguez deja el Madrid y se va al Elche

Ya es oficial: el delantero Álvaro Rodríguez deja el Real Madrid de manera definitiva para convertirse en nuevo futbolista del Elche, firmando un contrato hasta 2029. El canterano blanco, que llegó a jugar con el primer equipo 10 partidos divididos en dos temporadas, jugó la pasada campaña en el Getafe, jugando 26 encuentros y marcando 3 tantos.

El conjunto blanco lo ha hecho oficial con el siguiente comunicado: "El Real Madrid C. F. y el Elche C. F. han llegado a un acuerdo para el traspaso de nuestro jugador Álvaro Rodríguez. Álvaro Rodríguez llegó al Real Madrid en 2020 con 16 años y perteneció a las categorías inferiores del Real Madrid hasta disputar tres temporadas en el Castilla. Debutó en enero de 2023 con el primer equipo del Real Madrid. La temporada pasada estuvo cedido en el Getafe C. F. Nuestro club le agradece su trabajo, compromiso y dedicación durante el tiempo que ha pertenecido al Real Madrid, y les desea todo lo mejor a él y a su familia en esta nueva etapa de su vida".

Ahora Álvaro Rodríguez llega a un recién ascendido como es el Elche con la intención de tener muchas oportunidades y asentarse definitivamente en primera. Cabe destacar que el Madrid se guarda el 50% de los derechos económicos del futbolista, por si se produce algún nuevo traspaso en el futuro.

El equipo ilicitano define al futbolista uruguayo con la siguiente descripción en su web: "Delantero zurdo, de gran envergadura, potencia física y buen juego aéreo, Álvaro Rodríguez también se caracteriza por su entrega en la presión, capacidad asociativa y olfato de gol. Su llegada refuerza la parcela ofensiva franjiverde y responde a la firme apuesta del Elche CF por un proyecto deportivo joven y con recorrido".

Es la primera venta del Real Madrid en este mercado de fichajes, después de la salidas de Luka Modric, Jesús Vallejo y Lucas Vázquez, que se marcharon una vez terminó su contrato. Hasta el delantero, todas las salidas en forma de traspaso o cesión habían sido del Castilla.