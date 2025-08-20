Oficial: Adiós al talismán del Madrid en la Champions

El Real Madrid ha oficializado la salida en forma de cesión de Jeremy de León rumbo al Hércules CF. El extremo puertorriqueño, de 21 años, jugará la en Alicante después de dos campañas en el Castilla. El club blanquiazul lo presenta como un refuerzo para los costados: un futbolista rápido, con desborde y con experiencia en la Primera Federación tanto en el filial blanco como en el Castellón.

El movimiento llega tras un año muy complicado para el joven atacante, en el que unas cuantas lesiones solo le dejaron jugar cuatro partidos en todo el año. Ahora, con la recuperación ya completada, Jeremy buscará minutos y protagonismo en un Hércules que aspira al ascenso.

El talismán de la decimoquinta

Su marcha temporal supone también un punto y aparte en la relación especial que el madridismo forjó con él en la temporada 2023/24. Entonces, sin estar inscrito en la Champions, fue habitual en las convocatorias europeas de Carlo Ancelotti, que lo llevó a los partidos decisivos en Mánchester, Múnich y la final de Wembley. Oficialmente era un jugador más de apoyo en los entrenamientos, pero la sensación en el vestuario fue distinta: Jeremy se convirtió en el amuleto del equipo.

De hecho, Jeremy no ha ni debutado con el primer equipo blanco en ninguna competición.

Tanto caló esa etiqueta de talismán que terminó levantando la decimoquinta Champions League junto a sus compañeros, pese a no figurar en la lista de inscritos. Su foto con la Orejona en Londres quedó como uno de los iconos más singulares de aquel éxito.

Ahora, el Real Madrid deberá disputar esta nueva Copa de Europa sin su talismán. En la pasada no pudieron contar con él por su lesión y los blancos quedaron fuera en cuartos ante el Arsenal. Sea o no cosa de mágia, Jeremy deberá aprovechar su cesión en Alicante para volver a recuperar la forma tras un año parado por las lesiones.