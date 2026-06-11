Ofertón por Víctor Muñoz

Víctor Muñoz puede protagonizar uno de los movimientos más importantes del mercado veraniego. El Newcastle ha acelerado definitivamente por el extremo de Osasuna y ya ha presentado una oferta formal que superaría los 30 millones de euros, según ha informado Fabrizio Romano.

El periodista italiano asegura que el conjunto inglés es optimista y confía en cerrar la operación en los próximos días. La propuesta enviada a Osasuna estaría por encima de los 30 millones de euros y las negociaciones avanzan de forma positiva. Mientras tanto, El Chiringuito eleva la cifra hasta los 35 millones fijos más otros 5 millones en variables.

Víctor Muñoz celebra su gol a Serbia con la selección española. / Andreu Esteban / Efe

La salida del futbolista también tendrá un impacto económico directo en el Real Madrid, que incluyó una serie de cláusulas para tener control sobre el futuro del futbolista cuando traspasó a Víctor Muñoz a Osasuna el pasado verano por cinco millones de euros a cambio del 50% de sus derechos económicos. Además, también añadió una cláusula de recompra y un derecho de tanteo.

Víctor Muñoz será el sustituto de Gordon en el Newcastle / EFE

Esto significa que, si la operación termina cerrándose por los 35 millones fijos que se manejan actualmente, el Real Madrid ingresaría 17,5 millones de euros. Una cifra importante para un futbolista que abandonó La Fábrica hace apenas un año y que supondría una importante plusvalía para las arcas madridistas.

En las últimas semanas, el equipo madridista ha estado valorando la posibilidad de recuperar al jugador, que también ha estado en el radar del Barça. Sin embargo, por el momento el equipo de la capital ha optado por no ejecutar la cláusula de recompra debido a la inestabilidad deportiva en la que se encuentra, con muchos movimientos pendientes todavía tras la victoria electoral de Florentino Pérez y la llegada de José Mourinho.

Víctor Muñoz y Pedri disputan un balón / Alejandro Garcia / EFE

La irrupción de Víctor Muñoz en Osasuna ha sido una de las grandes historias de la temporada. El extremo se ha consolidado en Primera División, ha debutado con la selección española absoluta y forma parte de la expedición de Luis de la Fuente que tratará de alzarse con el Mundial.

El Newcastle ve en Víctor Muñoz al candidato ideal para reforzar su ataque y suplir con garantías la baja de Anthony Gordon, que puso rumbo al Barça hace solo unas semanas. Si nada se tuerce, Osasuna está cerca de cerrar una venta clave y el Real Madrid podría embolsarse casi de 18 millones de euros.