Ofertón del Madrid para retener a Vinicius

Vinicius Jr está siendo, sin ninguna duda, el nombre propio del verano en Madrid. El futbolista brasileño, al que le queda menos de un año de contrato, sigue sin llegar a un acuerdo con el club merengue para ampliar el vínculo que une a ambas partes. El Arsenal ya ha movido ficha para mostrar su interés en el extremo y el 'ruido' alrededor de su futuro no deja de crecer.

La postura del Real Madrid es clara: quiere hacer un esfuerzo y renovar a Vinicius... pero no a cualquier precio. Está dispuesto a mejorarle el sueldo y adecuar el contrato a su rol en el equipo sin que esto implique perder la cabeza. De hecho, según 'ESPN', los responsables deportivos del club de Concha Espina ya han hecho llegar a los agentes del jugador una oferta salarial de 22 millones de euros anuales.

Sin embargo, siempre según la fuente citada, esta elevada cantidad está significativamente lejos de las pretensiones económicas de Vinicius, que actualmente cobra poco más de 20 'kilos' anuales y aspira a llegar a los 30 en su nuevo contrato. 'ESPN' no ha detallado la duración propuesta por parte del Real Madrid, un factor que también podría tener peso en las negociaciones.

¿Y la prima de renovación?

Otro asunto en el que el Madrid y Vinicius no se ponen de acuerdo, tal como explicó 'El Periódico', es la prima de renovación. El atacante exige una cantidad exactamente igual a la que paga el club a los futbolistas que llegan libres al Santiago Bernabéu, algo que ha hecho recientemente con futbolistas como Mbappé, Rudiger, Alexander-Arnold o Konaté.

Florentino se niega a pagar una prima de fichaje a un jugador que está en el club y al que le ha ofrecido una mejora de contrato para renovar. Además, si algo ha dejado claro el Madrid durante las últimas semanas es que no dejará que el brasileño se marche libre el próximo verano. Y, en este contexto, el fuerte interés del Arsenal, que ya ha contactado con el entorno de Vini, emerge como posible solución al culebrón.

Se avecinan unos días muy movidos en la capital de España con las negociaciones entre el Real Madrid y Vinicius. Este lunes, el futbolista regresó a los entrenamientos y se unió a la pretemporada del proyecto 2.0 de José Mourinho. Sonriente, superó las pruebas médicas para dar comienzo a la que, si no se mueve este verano, será su novena temporada como merengue.