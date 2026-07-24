Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcelona - EuropaAziz IssahBarcelona - Europa horarioDónde ver Barcelona - EuropaBarcelona próximo partidoIker CasillasClasificación Tour de FranciaEtapa 20 Tour de FranciaCubarsíReal Madrid - Alcorcón horarioReal Madrid pretemporadaJoan LaportaServidores PlayStationMateu AlemanyHorarios F1Mercado de fichajesPrograma Campeonato España AtletismoRodriElectricistaPau GasolOyarzabalVelada Año IbaiCampeonato España AtletismoEA Sports FCPartidos pretemporadaBarça pretemporadaPlayStationPS Plus AgostoOutdoor
instagramlinkedin

REAL MADRID

¡Oferta sorpresa del Real Madrid por Diomandé!

El club blanco ha ofrecido 100 millones de euros por el internacional marfileño, pero el RB Leipzig la habría rechazado según informó Fabrizio Romano

Yan Diomande, jugador de Costa de Marfil

Yan Diomande, jugador de Costa de Marfil / 'X'

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Toni Munar

Toni Munar

El Real Madrid lazó una ofensiva sorpresa por Yan Diomandé. El RB Leipzig habría rechazado una primera oferta de 100 millones de euros del conjunto blanco por el extremo marfileño, aunque la operación sigue viva. Según desveló Fabrizio Romano, las conversaciones entre ambos clubes continúan abiertas y también se negocia con el entorno del jugador. Los primeros contactos entre las dos entidades, tal y como adelantó BILD, comenzaron esta misma semana.

El movimiento supone una sorpresa dentro de la planificación del nuevo Real Madrid de José Mourinho. Después de reforzar otras posiciones en este mercado, conjunto blanco parecía dispuesto a ir a por Olise o incluso reforzar el centro del campo con Rodri. La sorpresa ha saltado cuando el periodista italiano y el medio alemán han sacado el nombre de Diomandé.

Oferta de 100 millones rechazada

Según añade Fabrizio, la oferta del Real Madrid por el internacional marfileño habría sido de 90 millones fijos más 10 en variables, lo que hace un total de 100 millones de euros. Eso sí, el conjunto alemán habría rechazado la oferta del conjunto blanco y no quiere dejar salir a su estrella por ese precio.

A pesar de la negativa el Real Madrid no se rinde y sigue en negociaciones con el RB Leipzig. Este está siendo el gran obstáculo para los clubes interesados en el jugador. El club alemán mantiene públicamente que no desea vender a su joven estrella y cuenta con la ventaja de que tiene contrato hasta 2030 y sin cláusula de rescisión.

Sin embargo, en las últimas semanas el escenario ha cambiado. El Leipzig ya habría rechazado ofertas de esa cantidad al PSG y estaría dispuesto a estudiar una venta por una cifra cercana a los 120 millones.

Noticias relacionadas y más

El internacional marfileño, de solo 19 años, fue una de las grandes revelaciones del pasado curso. En su primera temporada con el RB Leipzig, tras llegar desde el Leganés en 2025, firmó 12 goles y 9 asistencias en 33 partidos, fue elegido Mejor Rookie de la Bundesliga y resultó clave para que el conjunto alemán regresara a la Champions League. Además, su crecimiento continuó en el Mundial, donde confirmó todo el potencial que había mostrado en Alemania. Diomandé fue uno de los futbolistas más desequilibrantes de Costa de Marfil y llamó la atención de las principales potencias europeas, disparando aún más una cotización que ya rondaba las nueve cifras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL