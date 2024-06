Así es la oferta del Real Madrid por Mastantuono

Ya hay oferta formal del Real Madrid a River Plate por Franco Mastantuono, el enganche zurdo de 16 años que es la gran revelación del fútbol argentino en este 2024 y que va para figura. Según ha podido saber SPORT, José Ángel Sánchez, director general de los blancos mano derecha y ejecutadora de Florentino Pérez, ha presentado por fin una propuesta que alcanza los 20 millones de euros entre fijos y variables.

El conjunto merengue no quiere sorpresas con la joya del Millonario y pretende liquidar cuanto antes la operación. Lleva semanas liderando este fichaje. Como SPORT avanzó en exclusiva, ya tiene un acuerdo salarial cerrado con el futbolista, algo que los otros clubes europeos que se han movido por el joven centrocampista argentino aún no han logrado. Ahora, encara la recta final de la negociación, que es un acuerdo con el River, con optimismo.

La dirección del Millonario no ha dado aún una respuesta. Hasta la fecha, se había mostrado irreductible para negociar y se enrocaba en los 45 millones de euros de la cláusula de rescisión de su canterano, firmada tras la renovación que tuvo lugar en marzo. Todavía, por tanto, no hay nada cerrado ni definitivo, pero no hay como negar que el Madrid lo tiene todo de cara para acabar contando con 'Mastan', que podría dar el salto a Europa a cualquier momento porque cuenta con pasaporte italiano.

Madrid y City quieren a Mastantuono / Archivo

El otro club que pretende ir hasta el final por Mastantuono es el City, que no da la operación por perdida. No hay que olvidar de que si hay un club del Viejo Continente con línea directa con la cúpula del Millonario este es el vigente campeón inglés.

En las últimas temporadas, ya han incorporado a dos cantenaranos del River: Julián Álvarez, comprado en 2022 por 21,5 millones de euros más variables y que actualmente tiene un valor de mercado de 90 'kilos' después de su descomunal última temporada en la que ha marcado 20 goles y ha dado 13 asistencias; y, más recientemente, el 'Diablito' Echeverri, cerrado en enero por 18,5 millones de euros y que permanecerá en el River hasta el mes de diciembre cuando finaliza la temporada sudamericana.

Precisamente, el valor de estas transacciones es lo que ha pautado la primera oferta merengue. No está descartado el escenario que los citizens, que pueden haber sido ya informados de las negociaciones River-Madrid, reacción con un algún tipo de movimiento que podría ser definitivo. Los próximos días serán definitivos para ver el desenlace de este fichaje.

Y, a todas estas, el Barça no se ha posicionado por 'Mastan', un centrocampista zurdo total, que puede actuar tanto de '10', como de mediapunta y de volante abierto en la banda. El futbolista ha pasado por el peine del departamento de scoutings que lo ha calificado como un jugador que puede ser 'top', pero la dirección deportiva, en una etapa de freno en las inversiones, no ha querido entrar en un pulso con el Madrid y el City, donde lo tenía todo para acabar perdiendo.