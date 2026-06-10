La oferta del Real Madrid por Julián Álvarez tendrá consecuencias

Pocos podían esperar que la tarde del martes fuera tan intensa. El anuncio del Real Madrid de su oferta por Julián Álvarez supuso un terremoto en el mundo del fútbol. Florentino cumplió con su promesa de los 150 millones de euros, pero la respuesta del Atlético fue igual de rotunda, cachondeo en redes sociales incluido para no perder la costumbre.

Más allá del intento del conjunto blanco, que a simple vista parece más una forma de su presidente de cumplir su palabra y tratar de torpedear de paso la operación con el Barça, el movimiento conllevará consecuencias importantes.

Julián Álvarez. / AFP7 vía Europa Press

Consecuencias en la operación Julián

De hecho, hay quien especula que el motivo de hacer pública la oferta no es otro que el de comprometer al Atlético de Madrid a no aceptar una oferta menor que esos 150 millones de euros por el argentino. Sería difícil de explicar para la directiva del club terminar aceptando una oferta de 120 millones del Barça.

La sensación es que el Madrid en ningún momento creía en la operación. Florentino la utilizó como arma electoral consciente de que el Atlético rechazaría cualquier propuesta y que esta acción encarecería el fichaje de Julián Álvarez.

Consecuencias en el mercado blanco

Por otro lado, los futuros movimientos en el mercado del Real Madrid se verán directamente afectados. Florentino ya ha revelado sus cartas de cara al verano. Si es capaz de realizar una oferta pública de 150 millones de euros, cualquier club al que se dirija a partir de ahora se verá legitimado a pedir una cantidad mayor de la prevista.

Florentino Pérez, celebrando el triunfo en las últimas elecciones del Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El Madrid todavía tiene que hacer movimientos importantes en el mercado. Konaté y Dumfries están cerrados, pero Mourinho pidió un central más, que podría ser Schlotterbeck, un lateral izquierdo y un centrocampista. Todo esto sin valorar la posibilidad de que Florentino quiera insistir en un fichaje 'galáctico'. Los blancos ya han enseñado sus armas a toda Europa y el precio puede ser sobre pagar por cualquier futbolista a partir de ahora.

Consecuencias en la plantilla

Otro punto de vista que hay que analizar en todo este embrollo es cómo sentará la oferta a ciertos miembros de la plantilla. Es inevitable pensar en el nombre de Vinicius. Durante toda la campaña, Florentino tiró balones fuera respecto a la renovación del brasileño y habló de Mbappé como "el mejor jugador del Real Madrid".

Vinícius Junior, delantero del Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press

Otra frase importante del presidente llegó a la hora de hablar de la posición del francés. "Mbappé ha jugado en una posición que no era en la que venía jugando en el PSG, eso también le ha descolocado un poco", sentenció el mandatario. ¿Se refería Florentino a que el '10' de los blancos debe jugar por la izquierda? Sería la única forma de encajar a Julián Álvarez en los planes, pero eso dejaría a Vinicius con un pie y medio fuera del club.

Por descontado, el tema económico también es esencial. La renovación del extremo brasileño se encuentra totalmente estancada. El Madrid no está dispuesto a llegar a las pretensiones de la que se supone que es una de sus estrellas, pero sin embargo es capaz de ofrecer 150 millones de euros por otro delantero.

Endrick, ante Panamá con Brasil / EFE

No debemos obviar tampoco lo que hubiera supuesto la llegada de Julián al equipo para otros futbolistas. Sin ir más lejos, Endrick, que vuelve con la promesa del club de que será importante, hubiera sido relegado de nuevo a un segundo plano.

En definitiva, tiene todo el sentido del mundo que la oferta realizada por Florentino sea una estrategia para cumplir su palabra públicamente y de paso complicar el fichaje de Julián por el Barça. Lo malo para el conjunto blanco es que todo esto apunta a tener también consecuencias muy negativas para sus propios intereses.