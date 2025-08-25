Una oferta mareante por Nico Paz del Tottenham mete al Madrid en una encrucijada

Nico Paz es en uno de los grandes nombres del mercado de las últimas horas. El futbolista argentino se ha convertido en el gran objetivo del Tottenham, que ya ha ofrecido alrededor de 70 millones al Como para llevarse ya al mediapunta. Según el especialista Fabrizio Romano, el club inglés ha descartado en las últimas horas esta propuesta millonaria.

La situación contractual del argentino complica cualquier operación. El verano pasado el Madrid ingresó 6,3 millones de euros por el 50% de sus derechos, pero se guardó una opción de recompra. De entrada, el club blanco se aseguró el 50% de una futura venta, además de tres opciones de recomprar al futbolista. La primera ya ha expirado, que era en este 2025 por 8 millones de euros, en el 2026 será de 9 millones, mientras que en 2027 alcanzará los 10.

Unas cláusulas que complican cualquier movimiento del Como para vender al futbolista al Tottenham. Si el Madrid estuviera por la labor de hacer una gran venta este mismo verano, lo primero que haría es pagar ahora su opción de recompra (8 millones) para, ya con el futbolista cien por cien en propiedad, negociar una venta aún más millonaria con el Tottenham.

La gran decisión

Es una situación compleja porque el Madrid tiene que tomar una decisión importante: hacerse de oro ahora con Nico Paz o renunciar a una venta millonaria porque cree en él para el futuro del equipo. No es sencillo porque Xabi Alonso cuenta precisamente con futbolistas que son el futuro del club de un perfil parecido. Futbolistas como Bellingham, Arda Güler o Mastantuono son todos mediapuntas.

A todo esto, Nico sigue brillando en el Como y va camino de convertirse en una de las grandes estrellas de la Serie A. En el último encuentro marcó un golazo de falta y dio una asistencia de lujo tras una gran jugada. Cesc tiene claro que es el gran talento del equipo y el futbolista está encantado con su papel en el equipo. Una situación que hace que Nico, que piensa en volver en el futuro al Madrid, no esté muy por la labor de marcharse ahora al Tottenham.