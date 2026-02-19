Ofensiva del Benfica: ¡Presenta una denuncia contra Valverde ante la UEFA!

El polémico episodio vivido en Da Luz entre Vinicius y Prestianni sigue trayendo cola. Los presuntos insultos racistas sufridos por el futbolista del Real Madrid han generado un clima de tensión entre ambos clubes y con la UEFA y la FIFA inmersas en una investigación de difícil resolución.

Mientras, el Benfica sigue firme en su postura de defensa de Gianluca Prestianni, que niega cualquier insulto racista. “Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie. Y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”, afirmó el futbolista argentino.

Paralelamente, el club portugués emitió otro comunicado asegurando que "las imágenes demuestran que los jugadores del Real Madrid no pudieron escuchar lo que dicen haber escuchado". Pero mientras todo el foco se centra en los presuntos insultos racistas, el Benfica ha decidido contraatacar al club blanco con la denuncia de una agresión que pasó desapercibida durante el transcurso del encuentro.

Momento en el que se produjo el incidente entre Vinicius y Prestianni, durante el Real Madrid - Benfica / Europa Press

Puñetazo sin castigo

Con Vinicius en el centro de todas las miradas, apenas se le dio importancia a una acción entre Fede Valverde y Dahl, lateral de la entidad lisboeta. El centrocampista del Real Madrid, en una de sus cabalgadas por la banda, le soltó un puñetazo en la cara al futbolista sueco, que rápidamente se llevó las manos a la cabeza con claras muestras de dolor. Sin embargo, el colegiado no solo no expulsó a Valverde, sino que ni siquiera le mostró la cartulina amarilla. Y el VAR tampoco hizo acto de presencia.

Valverde, en el momento de soltar el puñetazo a Dahl / X

En ese sentido, el Benfica ha aprovechado el momento oportuno para presentar una denuncia disciplinaria ante la UEFA contra Valverde por "conducta violenta". Según informan medios portugueses, la acción del minuto 83' ha provocado un enfado tremendo en el club de las Águilas, que consideran que la agresión "quedó impune".

¿Jugará Valverde la vuelta?

La entidad portuguesa, con esta denuncia, pretende que el Comité Disciplinario del organismo rector del fútbol europeo decida actuar de oficio y sancionar a Valverde para que no pueda disputar el partido de vuelta del play-off de la Champions, con la eliminatoria todavía por decidir tras el 0-1 de la ida en Da Luz.

Este movimiento estratégico del Benfica va de la mano de las declaraciones pospartido de su entrenador, José Mourinho, que criticó duramente al colegiado y puso en entredicho su actuación: "No tengo nada que explicar. Llevo 1.400 partidos, es simple. El árbitro (Letexier) tenía un papelito que decía: 'Carreras, Tchouaméni y Huijsen, si ven una tarjeta amarilla, no pueden jugar (la vuelta)'. Y alguien le dijo que no podía sacarle una tarjeta amarilla".