Octavos Copa del Rey 2025/26: partidos hoy, horarios y dónde ver gratis por TV y en directo

La Copa del Rey sigue adelante con la disputa de los octavos de final. A lo largo de los tres próximos días, los dieciséis equipos todavía en pie en el torneo del K.O medirán sus fuerzas en busca de los ocho billetes en juego hacia la próxima ronda del torneo.

La segunda jornada de competición en los octavos de final de la Copa del Rey contará con un total de tres partidos, siendo el Albacete-Real Madrid el más atractivo de ellos. Más allá del compromiso de uno de los grandes favoritos a conquistar el título, otros cuatro equipos de Primera División saldrán a escena en busca de los billetes en juego.

El Barça, vigente campeón de la competición, tendrá que esperar al jueves 15 para medir sus fuerzas ante el Racing de Santander. El conjunto azulgrana buscará certificar su presencia en la siguiente ronda, algo que de momento solo han conseguido tres equipos

Como viene sucediendo en rondas anteriores, los octavos de final de la Copa del Rey se disputarán a partido único en el campo del equipo de menor categoría. En caso de que dos equipos pertenezcan a la misma división, ejercerá como local el conjunto cuya bola haya sido extraída antes en el sorteo.

¿Cuándo se juegan los octavos de final de la Copa del Rey?

Los octavos de final de la Copa del Rey se celebran entre el 13 y el 15 de enero. Esta es la fecha y la hora de todas las eliminatorias:

Miércoles, 14 de enero Real Betis - Elche: 21:00 horas (CET)

Albacete - Real Madrid: 21:00 horas (CET)

Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: 21:00 horas (CET) Jueves, 15 de enero Racing de Santander - FC Barcelona: 21:00 horas (CET)

Burgos CF - Valencia: 21:00 horas (CET)

¿Dónde ver los octavos de final de la Copa del Rey por TV y online?

En España, el partido de octavos de final de la Copa del Rey entre Albacete y Real Madrid se podrá ver en abierto por TV a través de La 1 y online en RTVE Play.

El resto de enfrentamiendos que componen la cuarta ronda del torneo del K.O se podrán ver por TV y online en plataforma de pago Movistar +

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en los octavos de final de la Copa del Rey a través de nuestras narraciones en directo, crónicas y mejores declaraciones de los protagonistas.