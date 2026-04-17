Ocho intocables y ocho trasferibles en el Madrid

El Real Madrid se ha quedado sin objetivos con dos meses y medio por delante para que oficialmente termine la temporada 25-26. Un curso decepcionante que requiere un análisis en profundidad sobre las necesidades de un equipo en el que tenía depositadas todas sus esperanzas, pero que no ha dado la talla. El primer análisis está dirigido a qué jugadores componen la lista de prescindibles y de intocables.

Los fijos

Empezando por los intransferibles, ocho seguirán: Courtois, Militao, Tchouaméni, Valverde, Güler, Bellingham, Vinicius y Mbappé. Todos tienen contrato en vigor pero dos acaban en 2027 y el club ya trabaja en su renovación. Courtois, que cumple 34 años en mayo, apunta a ampliar hasta 2028. Más difícil es la situación de Vinícius, al que el club quiere renovar pero no a cualquier precio.

Los otros seis están atados y con cláusulas de salida prohibitivas: Militao y Tchouameni tiene contrato hasta 2028 y Mbappé, Valverde, Güler y Bellingham acaban en 2029. Otros ocho jugadores siguen contando para el futuro, aunque les abre la puerta en caso de que soliciten irse. Son base también de la plantilla, pero no imprescindibles.

Secundarios y prescindibles

Por orden de finalización de contrato la lista está formada por Rudiger, que acaba el 30 de junio pero se ha ganado renovar; Brahim, 2027; Rodrygo y Mendy, 2028; Huijsen y Lunin, 2030, y Trent y Carreras, 2031. Si piden irse, tendrían que llegar con una oferta económica que convenza al club y siempre acorde a su actual valor de mercado.

En la última lista figuran los prescindibles. Formada por Alaba, Carvajal, Ceballos, Fran García, Camavinga, Gonzalo, Asencio y Mastantuono. No todos tienen la misma situación. Los dos primeros, Alaba (34 años en junio) y Carvajal (34), acaban su relación en junio y, salvo sorpresa, abandonarán la disciplina madridista.

Repescas

Ceballos y Fran García tienen difícil seguir. Con contrato hasta 2027, el Madrid les facilitaría la salida, pero no a coste cero. Camavinga está en el mercado, aunque el club valora su juventud. Acaba en 2029 y podría salir por unos 50 millones de euros, su valor de mercado. Gonzalo, con relación hasta 2030, y Asencio y Mastantuono, hasta 2031, serían casos especiales.

Bellingham y Militao son intocables / EFE

Los dos canteranos podrían ser traspasados con cláusulas de recompra, práctica habitual del club. Se confía en su proyección, pero no tienen sitio en el equipo al igual que Mastantuono. El argentino saldría cedido, sin opción de traspaso. Por último, tiene en su hoja de ruta recuperar a tres jugadores a la espera de si se quedan o no la temporada que viene: Nico Paz, Endrick y Víctor Muñoz.