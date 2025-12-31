La obsesión de Mbappé que le hará perderse la Supercopa

¿Vale más un récord o una Supercopa de España? La lesión de Kylian Mbappé se anunció este miércoles, pero hace prácticamente un mes que la viene arrastrando. Sus ganas casi obsesivas de superar el récord de Cristiano Ronaldo con más goles en un año natural en el Real Madrid le terminaron condenando a tener que parar en este inicio de 2026 y han encendido a parte del madridismo.

El francés activó todas las alarmas tras la debacle ante el Celta y justo antes de recibir al Manchester City en el Santiago Bernabéu. Una semana clave que terminó siendo muy dura para Xabi Alonso. Mbappé se quedó fuera de la última sesión de preparación para el partido europeo por unas molestias en la rodilla y finalmente no jugó ni un minuto ante los de Pep Guardiola. El Madrid perdió y echó de menos a su estrella.

El problema llegó en los siguientes tres encuentros, algo que ha molestado mucho a gran parte de la afición blanca. Los merengues creen que Mbappé no fue responsable con su cuerpo y quiso forzar demasiado. Además, L'Equipe ha confirmado que el francés jugó con dolor en la rodilla desde ese día y forzó para el récord.

Mbappé se queja de molestias durante un partido / AGENCIAS

Cuatro días después de no jugar ante el Manchester City, el francés disputó todo el encuentro de Liga ante el Alavés, marcó un gol y repitió gestos de dolor en la rodilla. Pero tres días más tarde volvió a ser titular y jugó todo el encuentro ante el Talavera de la Reina en Copa del Rey. Un equipo de Primera Federación. Ese día marcó dos tantos y fue clave para evitar la debacle copera, pero muchos aficionados no entendieron cómo estaba para jugar 90 minutos ante Alavés y Talavera, pero no ante el City, que era el encuentro verdaderamente importante.

Mbappé tenía como obsesión igualar el récord de Cristiano y lo hizo en la última jornada del 2025 con un gol de penalti ante el Sevilla. Su gol número 59 llegó y lo celebró haciendo la mítica celebración del portugués, como si llevara tiempo planeándolo.

La realidad es que, tras perderse el encuentro ante el Manchester City, lo más normal hubiese sido ir gestionando los minutos en los siguientes encuentros, y más cuando eran ante rivales, 'a priori', inferiores al nivel del Madrid. Pero Mbappé quiso jugarlo todo para el récord y no se perdió ningún minuto.

Ahora el francés está lesionado por un esguince en la rodilla de la pierna izquierda. Según L'Equipe, Mbappé podría estar tres semanas de baja. En España, las informaciones apuntan a que no se descarta del todo su presencia en la Supercopa, aunque está muy complicada. Sea como fuere, el francés no supo parar en diciembre por el récord y lo pagará en enero con el primer título del año y el puesto de su entrenador en juego.