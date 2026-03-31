La obsesión de Florentino Pérez por explotar la 'fórmula Vinicius' se encarece: 530 millones de euros

La apuesta del Real Madrid por un cambio de modelo a la hora de fichar fue decidida a la vez que aventurada. Desde la irrupción de Vinicius Jr., el equipo presidido por Florentino Pérez activó un cambio de paradigma: adelantarse al mercado, detectar talento antes de su explosión y evitar subastas imposibles contra gigantes financieros como Paris Saint-Germain, Manchester City, Chelsea y otros equipos de la Premier League. La llamada ‘fórmula Vinicius’ se convirtió en una ventaja competitiva, o al menos esa sensación generaba en su origen.

El nuevo modelo tenía lógica: invertir pronto, asumir riesgo controlado y recoger el rendimiento deportivo (y económico) en el pico de madurez del jugador. Así llegaron apuestas como Rodrygo Goes o Eduardo Camavinga, operaciones que reforzaban la idea de que el Madrid podía construir el futuro antes que nadie y lograr el relevo generacional después de una década en la que algunos de los mejores futbolistas de su historia cosecharon éxitos irrepetibles. Había que estar preparados para el adiós de los Casemiro, Kroos, Modric, Benzema... Incluso fichajes como Takefusa Kubo o Reinier respondían a esa lógica de acumulación de talento joven, aunque su recorrido no haya sido ni mucho menos el esperado.

Vinicius y Rodrygo se abrazan durante la Supercopa celebrada en Arabia en 2024. / EFE

Las primeras operaciones llegaron por un coste significativo: los 45 millones por Vinicius, 17 por Brahim, 8,5 por Lunin, 45 por Rodrygo o 30 por Reinier. El rendimiento de algunos de ellos, con el caso especial del actual '7' del equipo blanco, confirmó el éxito del modelo. Sin embargo, una vez detectado el patrón, se produjo un punto de inflexión. Lo que antes era anticipación se convirtió en tendencia global y cuando todos compiten por los mismos perfiles, los precios se disparan.

Casos recientes como Endrick (72M€ con comisiones y objetivos) o Franco Mastantuono (63,2M€) evidencian que el coste de llegar antes ya no es precisamente bajo. Tampoco se pueden obviar operaciones por futbolistas algo más 'veteranos', como Bellingham (127M€) o Huijsen (60M€), que llegaron con 20 años y con un perfil algo más consolidado, pero con precio de verdaderas estrellas del fútbol mundial.

Jóvenes fichajes del Real Madrid desde Vinicius 2025/26 - Dean Huijsen - 20 años (60M€)

- 20 años (60M€) 2025/26 - Franco Mastantuono - 18 años (63,2M€)

- 18 años (63,2M€) 2024/25 - Endrick - 18 años (72M€)

- 18 años (72M€) 2023/24 - Jude Bellingham - 20 años (127M€)

- 20 años (127M€) 2023/24 - Arda Güler - 18 años (28M€)

- 18 años (28M€) 2021/22 - Eduardo Camavinga - 18 años (30M€)

- 18 años (30M€) 2019/20 - Reinier - 18 años (30M€)

- 18 años (30M€) 2019/20 - Rodrygo Goes - 18 años (45M€)

- 18 años (45M€) 2019/20 - Alberto Soro - 20 años (2,5M€)

- 20 años (2,5M€) 2019/20 - Take Kubo - 18 años (Libre)

- 18 años (Libre) 2018/19 - Brahim Díaz - 19 años (17M€)

- 19 años (17M€) 2018/19 - Andriy Lunin - 19 años (8,5M€)

- 19 años (8,5M€) 2018/19 - ViniciusJr. - 18 años (45M€)

Pero el problema no es solo económico, también es deportivo. No todos los proyectos evolucionan al ritmo esperado ni encajan en las necesidades inmediatas del primer equipo. Jugadores como Brahim, Camavinga, Rodrygo o Arda Güler han visto como sus carreras han estado marcadas por la irregularidad a pesar de su más que evidente talento. Otros, como Kubo o Reinier, han quedado directamente fuera de los planes.

En paralelo, la presión del relevo generacional añade urgencia. La idea inicial era clara: cuando la vieja guardia diera un paso al lado, el relevo estaría listo. Pero ese cambio no está siendo tan sencillo ni natural. El crecimiento no siempre es lineal, y el contexto competitivo del Madrid no concede demasiado margen de error. Mastantuono, que apenas tiene 18 años, lo está experimentando en sus carnes esta temporada. Xabi Alonso le dio la vitola de titular, pero ha perdido todo el protagonismo y cada vez parece más factible el escenario de una cesión de cara al próximo verano.

Al final todo termina con una paradoja interesante: el club que quiso escapar de las inflaciones del mercado ha terminado participando en ellas. La ‘fórmula Vinicius’ sigue vigente como concepto, pero su ejecución es cada vez más cara, más incierta y menos diferencial. La inversión acumulada (unos 530 millones de euros en jóvenes de 20 años o menos en los últimos años) obliga ahora a una segunda parte igual de importante: convertir potencial en rendimiento real.