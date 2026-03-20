LaLiga
Oblak y Pubill, dos dudas clave para el derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid
El conjunto de Simeone se enfrentará este domingo al Real Madrid en un partido clave por el título liguero
EFE
El Atlético de Madrid ya enfoca el derbi de este domingo contra el Real Madrid, con las dudas aún de Marc Pubill y Jan Oblak, que siguieron con su trabajo de recuperación en la sesión de este jueves, al igual que Pablo Barrios y Rodrigo Mendoza, que están descartados para el choque en el Bernabéu.
La evolución de Pubill, que se quedó fuera del once contra el Tottenham por unas molestias en las costillas, determinará si puede estar o no disponible para el duelo de este domingo, con el entrenamiento de este sábado como un momento definitivo para comprobar si está apto para el derbi, al igual que ocurre con Oblak, con una distensión muscular que lo ha dejado fuera de los dos últimos encuentros.
El portero esloveno, que no jugó contra el Getafe ni contra el Tottenham por ese motivo, es seria duda ante el Real Madrid, una vez que este viernes tampoco hizo nada de trabajo sobre el césped ni de portería, con lo que Juan Musso se perfila de nuevo como su sustituto bajo palos.
Tanto Pablo Barrios, fuera de once de los últimos doce partidos de su equipo por dos lesiones musculares, como Rodrigo Mendoza, que se ha perdido los tres últimos choques por un esguince de tobillo, están descartados para el derbi de este domingo.
- Alivio en el Barça con Joan Garcia: comunicado oficial sobre la lesión ante el Newcastle
- El sueño truncado de Fermín, el centrocampista más efectivo de Europa
- Lesión de Courtois: parte médico oficial, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Real Madrid
- Ni Lamine Yamal ni Raphinha: Edu Aguirre elige al mejor jugador del Barça
- El 'robo' del Atlético al Barça en la Champions League: ¿Por qué no se juega la vuelta en el Spotify Camp Nou?
- El calendario infernal del Atlético: el factor que puede ayudar al Barça en Champions
- Así queda el cuadro de la Champions League en cuartos: cruces, rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético y fechas
- Willy Hernangómez 'renuncia' a seguir en el Barça