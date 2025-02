Oblak: "Vamos a hacer todo para ganar al Madrid"

El argentino Ángel Correa, delantero del Atlético de Madrid, resaltó este jueves que su equipo encara "cada partido como si fuera una final", con vistas al duelo que este sábado medirá a los rojiblancos con el Real Madrid con el liderato de LaLiga EA Sports en juego.

"Sabemos que esa es la clave para seguir peleando arriba en LaLiga", añadió el rosarino, campeón del mundo con la Albiceleste en 2022, durante un evento promocional celebrado en vísperas del derbi que se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu.

"Todos los derbis son diferentes, sabemos lo especial que es para nosotros y para ellos, así que esperemos hacer un gran partido y traernos la victoria a casa. Sabemos que si ganamos este derbi nos va a dar mucha fuerza para lo que resta de la liga", abundó Correa, que deseó un 0-2.

El portero Jan Oblak, a su vez, destacó la "ilusión" de su equipo en la competencia por la Liga con Real Madrid y Barcelona y advirtió de que el derbi de este sábado no es "definitivo" para el desenlace del torneo.

"Los dos equipos vamos a entrar para ganar el partido y a hacerlo lo mejor posible, así que nosotros nos vamos a dejar todo en el campo, hacer lo máximo que se puede y ojalá nos podamos llevar los puntos", explicó el guardameta.

"Ganar el derbi siempre es algo especial pero al final son tres puntos y la liga es muy larga, así que creo que este partido no es el definitivo porque quedan muchos partidos hasta el final. Vamos a hacer todo para intentar ganarlo, pero, de cualquier forma, ganando o no, este partido no es el definitivo para esta Liga", advirtió.

En el partido del sábado (21.00 horas, 20.00 GMT), correspondiente a la vigésima tercera jornada de la Primera División española, el conjunto rojiblanco intentará el asalto al liderato, ya que sólo un punto le separa del líder, el Real Madrid (49 de los blancos frente a 48 de los 'colchoneros').