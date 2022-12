O convencen a Ancelotti o de cabeza al mercado

Hazard, Vallejo, Odriozola, Mariano, Ceballos, Asensio o incluso Camavinga deben mejorar sus prestaciones y ser protagonistas tras el parón mundial Muchos de ellos están en el escaparate ya para este mercado invernal, aunque es difícil buscarles acomodo

Carlo Ancelotti está pudiendo contar con bastantes efectivos desde que el Real Madrid ha reanudado los entrenamientos tras el parón por el Mundial de Qatar. El 1 de diciembre volvió al trabajo la primera plantilla blanca con nueve efectivos (Xavi y el Barça volvieron el día 5 con apenas cuatro piezas y refuerzos del juvenil). Mariano, Odriozola, Lunin, Kroos, Mendy, Lucas Vázquez, Nacho, Ceballos, Vallejo y Luis López arrancaron el trabajo con vistas a ese primer partido oficial en dos meses casi que se disputará en el José Zorrilla de Valladolid el 30 de diciembre. Benzema y Alaba se incorporaron un poco más tarde, pero también están ya a las órdenes de ‘Carletto’. Al resto de mundialistas se les espera para los próximos días. Menos a Camavinga y Tchouaméni, claro, que permanecerán en Qatar mínimo hasta el día 18 de diciembre.

El caso es que el entrenador italiano espera de cara a esta segunda fase de la competición, que será como una especie de ‘reinicio’ de temporada con pretemporada incluida, que ciertos nombres den un paso al frente. Hay futbolistas que en el primer tramo de curso apenas jugaron. O que tuvieron ‘ratitos’ pero no rindieron al nivel esperado. Hablamos de los Hazard, Vallejo, Odriozola, Mariano, Ceballos, Asensio o incluso Camavinga, que no termina de dar el paso al frente. Pese a que todavía y es muy joven y tiene muchísimo margen.

CARLETTO QUIERE QUE DEN UN PASO AL FRENTE

Ancelotti ya avisó recientemente que espera que los jugadores que no han acudido a la Copa del Mundo sean protagonistas en este regreso. Con menos carga mental y física y habiendo realizado una pretemporada con todas las de la ley, tienen que alzar la voz. En este bloque se puede meter a Odriozola, a Mariano, a Ceballos o a Vallejo. Con una participación testimonial (o inexistente en algunos casos), puede tener su oportunidad en estos primeros partidos oficiales tras el parón. El lateral vasco está inédito este curso, el delantero de origen dominicano ha jugado un par de ratitos y no se ha podido estrenar aún como goleador. El ex del Betis, a priori, sí iba a contar algo más para Carletto, pero está entrando a cuentagotas. Tiene calidad y debe poder hacerse un hueco, pero Tchouameni, Kroos, Modric y Camavinga van claramente por delante. Y Vallejo es un caso Odriozola. Aunque por lo menos el central sí se ha estrenado (17’ en Champions).

EL MADRIDISMO, SIN FE EN HAZARD

Luego está otro bloque de jugadores que no han explotado. Que han decepcionado. Liderando ese grupo está un Eden Hazard que este verano aseguró que era el momento de empezar a marcar diferencias. Pero que ha sido otro ‘bluff’. Nadie en el madridismo cree en el belga. En Qatar ha tenido la confianza de Roberto Martínez, pero ni por esas. De nuevo, cuestión de estado en Bélgica su rol y capitanía. Es consciente de que tiene mucho terreno por remontar. Asensio ha estado bien en la cita mundialista. ‘Lucho’ le dio galones y respondió con un gol. Correcto, pero sin alardes. Y en el Madrid, en el año que expira su contrato, debe destaparse de una vez por todas. Las últimas semanas antes de Qatar fueron buenas. Camavinga, como decíamos, es un caso algo distinto. Muy joven aún (20 años), llegó como relevo para los Modric y Kroos. Pero aún no ha alcanzado (ni se ha acercado) a sus prestaciones. En Qatar es invisible para Deschamps. Está sonando como posible alternativa a Mendy en el lateral.