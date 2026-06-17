Nuevo varapalo para Trent Alexander-Arnold

La selección inglesa vuelve a estar en el foco mediático incluso antes de debutar en el Mundial de 2026. La lesión de Tino Livramento ha obligado a Thomas Tuchel a mover piezas de última hora, pero la decisión ha terminado reabriendo un debate que parecía cerrado: la ausencia de Trent Alexander-Arnold en la convocatoria definitiva.

Livramento, lateral del Newcastle United, cayó lesionado en el gemelo durante una sesión de entrenamiento el pasado domingo. Las pruebas confirmaron posteriormente que no estará disponible para el torneo, un contratiempo que ha activado el protocolo de sustituciones de la FIFA, que permite cambios hasta 24 horas antes del debut de cada selección.

Tino Livramento es indiscutible en el Newcastle United / EFE

Al conocer la lesión muchos pensaron en que podría ser una oportunidad para Alexander-Arnold, especialmente por perfil y posición. Sin embargo, el seleccionador inglés ha optado por una vía diferente. La decisión de Tuchel ha sido que el elegido para sustituir a Livramento sea Trevoh Chalobah, defensa del Chelsea de 26 años, que viajará en las próximas horas para incorporarse a la concentración en Estados Unidos.

El movimiento deja una lectura incómoda para Alexander-Arnold. El lateral del Real Madrid vuelve a quedarse fuera de una gran cita con Inglaterra pese a que la baja afectaba directamente a su posición natural. Parece todavía más claro que el actual seleccionador inglés no cuenta con el futbolista del conjunto blanco, sin importar el escenario ni el contexto.

Trent Alexander-Arnold, tras la derrota con el Real Madrid en Liverpool. / ADAM VAUGHAN / EFE

El debut de Inglaterra ante Croacia en Dallas supone un día de mucha presión para Tuchel. Las sonadas ausencias en la lista de convocados dejan al técnico en una posición delicada, consciente de que será señalado ante cualquier varapalo que sufra su equipo durante el esperado torneo.

Trent Alexander-Arnold, Maguire, Stones, Lewis Hall, Phil Foden, Wharton o Cole Palmer son algunos de los futbolistas que el entrenador alemán dejó fuera de la convocatoria definitiva para el Mundial, en lo que terminó siendo una de las listas más polémicas de los últimos tiempos.