Nuevo revés para el Real Madrid en el CTA

Desde la explosión del caso Negreira, el acoso del Real Madrid hacia el colectivo arbitral ha venido siendo incesante. Los vídeos de la televisión del club arremetiendo contra los colegiados antes y después de los partidos ya son tradición. En este sentido, la demanda principal de la entidad blanca era una renovación en el CTA que acabase con los árbitros de la era Negreira. Rafael Louzán, en sus primeros meses como presidente de la RFEF, accedió a la petición de Florentino.

El gallego impulsó una revolución en el Comité Técnico de Árbitros prescindiendo de Medina Cantalejo y Clos Gómez y poniendo al mando a Fran Soto, un abogado sin apenas experiencia en el arbitraje profesional. El nuevo dirigente eligió su organigrama, en el que para, sorpresa de nadie, se mantuvo como Responsable del Arbitraje Femenino de la RFEF Yolanda Parga, la mujer de Carlos Megía Dávila, delegado arbitral y de campo del Real Madrid.

Otro de los nombramientos más polémicos fue el de Chema Alonso como asesor de Inteligencia Artificial. Años atrás, el reconocido hacker se declaraba fan del conjunto blanco a través de varias publicaciones en sus redes sociales, en las que también demostraba su antimadridismo. Esto, evidentemente, no sentó nada bien entro los culers, pese a que el vicepresidente Rafa Yuste le quitó importancia.

Chema Alonso, famoso hacker español, nuevo responsable de la IA en el CTA / Jugones

Sin embargo, Alonso no llegará a ejercer su cargo en el CTA, ya que renunció hace menos de una semana después de firmar como Jefe de Desarrollo Internacional de Cloudflare, empresa a la que Tebas acusa de ser la responsable de proteger al 50% de webs que emiten fútbol de forma pirata.

Yolanda Parga pierde influencia

Hasta ahora Yolanda Parga ejercía como Responsable del Arbitraje Femenino de la RFEF, representante del CTA en la Junta Directiva de la RFEF y también llevaba a cabo la calificación de las actuaciones arbitrales en el fútbol profesional masculino. No obstante, dentro de las modificaciones que está realizando en las últimas semanas del Comité Técnico de Árbitros, se le ha apartado de esta última función, según apunta el excolegiado Uxío Caamaño.

🚨Yolanda Parga, la máxima responsable del arbitraje femenino español, NO va a continuar calificando actuaciones arbitrales en fútbol profesional masculino como sí hacía hasta ahora. pic.twitter.com/XiFc2HIPwY — Mr. Asubío (@MrAsubio) August 13, 2025

Este movimiento supone un nuevo revés en el Real Madrid, que en la última semana ya ha perdido dos cargos ligados a su club dentro del organismo de los árbitros. Además, este martes se dio a conocer que las designaciones arbitrales se revelarían un día antes de los partidos, medida que se tomó para proteger a los trencillas ante los vídeos de Real Madrid TV. Pese a ello, no hay duda de que el club merengue los seguirá haciendo, aunque con un margen de tiempo más corto.

El conflicto de intereses persiste

En cualquier caso, el conflicto de intereses en las atribuciones de Yolanda Parga no acaba aquí, pues no ha perdido su función principal de liderar el arbitraje en el fútbol femenino español. En esta línea, cabe recordar el escándalo del último FC Barcelona - Real Madrid, en el que las blancas se llevaron la victoria con un gol en clarísimo fuera de juego.

Yolanda Parga, responsable del Arbitraje Femenino. / RFEF

Cabe recordar que la gallega se incorporó al CTA en enero de 2022, mientras que su marido, Carlos Megía Dávila ya formaba parte del Real Madrid desde 2009. Para más inri, hay que destacar que el actual delegado arbitral del conjunto blanco también formó parte de la 'era Negreira', aunque en este caso parece no importarle al Florentino Pérez.