Nuevo 'regalo' de Ancelotti al Real Madrid

Los caminos de Carlo Ancelotti y Real Madrid se separaron al final de la temporada pasada, pero el nombre del italiano sigue ligado a los blancos.

Ancelotti fue nombrado nuevo seleccionador de Brasil y disputó sus primeros encuentros antes del Mundial de Clubes en la selección carioca. Con la temporada ya empezada, en setiembre se jugará el primer parón internacional del curso futbolístico 2025/26.

La 'verdeamarela' jugará sus dos últimos encuentros de clasificación al Mundial 2026: el primero ante Chile en Maracaná el 5 de setiembre y el segundo ante Bolivia en el Estadio Municipal del Alto.

Carlo Ancelotti debutó como seleccionador brasileño en Guayaquil / @rafaelribeirorio I CBF

La selección de Ancelotti ya está clasificada para el compromiso en Estados Unidos, México y Canadá, aun así todos estos duelos sirven para ir moldeando su idea de cara a la cita mundialista.

La primera medida para estos dos encuentros por parte de el italiano será no convocar a Vinicius Jr. El brasileño está sancionado con un partido y se perdería el encuentro ante Chile.

Otro jugador blanco 'desconvocado'

Pero tal y como informó José Luis Sánchez en Jugones, Eder Militao tampoco viajará con sus compatriotas a Brasil. El cuerpo técnico de la selección cree que es mejor que se quede en Madrid para recuperarse tras sus dos lesiones de rodilla.

Además, uno de los motivos que facilitan estas dos no convocatorias es que en el encuentro ante Bolivia, Brasil saldrá con jugadores que no jueguen en Europa. Al estar clasificados para el Mundial, los pentacampeones del mundo quieren dar minutos a los futbolistas que jueguen en su liga local.

Militao y Mbappé se abrazan durante el Tirol-Real Madrid. / ANNA SZILAGYI / EFE

Eder Militao volvió a los terrenos de juego en el Mundial de Clubes ante el Paris Saint-Germain tras muchos meses en el dique seco. Ese día jugó veinte minutos, pero ha sido importante en los dos amistosos (ante Leganés y Tirol) y jugó los 90 minutos ante Osasuna en el estreno liguero.