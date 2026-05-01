El nuevo récord al que 'aspira' el Madrid: el equipo más valioso de la historia sin títulos

El Real Madrid necesita un milagro para evitar un nuevo récord negativo para su club. Los blancos están inmersos en una cuenta atrás bastante cruel, esperando que el Barça certifique matemáticamente la Liga y se confirme una nueva temporada sin títulos. Aunque esto se tiene que matizar. El Real Madrid la temporada pasada no ganó la Liga ni la Copa ni la Champions, pero sí que levantó la Supercopa de Europa y la Intercontinental, técnicamente, esta sería la primera temporada completamente en blanco.

Precisamente, el nuevo récord que puede conseguir el equipo de Álvaro Arbeloa va en ese sentido. Los merengues podrían convertirse en el equipo con más valor de mercado de la historia del fútbol sin ganar ningún título oficial en una temporada. Todo según los valores de Transfermarkt.

La llegada de Mbappé hace dos temporadas y la millonaria inversión de Florentino Pérez este último mercado de verano hicieron crecer al Madrid en valor de plantilla. Esta temporada, los merengues llegaron a un máximo de 1.340 millones de euros, consolidandose como el equipo con más cotización de plantilla en el mundo superando al Manchester City o al Arsenal como principales competidores.

Hasta 11 futbolistas del Real Madrid superan los 50 kilos de valor. Entre ellos jugadores como Camavinga, Huijsen, Alexander-Arnold o Carreras, futbolistas muy criticados por el madridismo esta temporada. El top-4 de jugadores más caros del Madrid lo forman: Mbappé (200M), Vinicius (150M), Bellingham (140M) y Valverde (120M). Mucho dinero no es sinonimo de éxito en el mundo del fútbol.

Vinicius y Mbappé, durante un encuentro de liga / SPORT.es

Precisamente el equipo gunner podría quedar segundo de esta tabla historica de equipos sin títulos si no consigue levantar la Premier League o la Champions League (valor de 1.230 millones). El equipo de Arteta arrancó como un tiro la temporada, pero ya perdió el liderato en la competición doméstica y tiene una dura eliminatoria en Europa ante el Atlético de Madrid tras el 1-1 de la ida. El tercer lugar también es del Arsenal, pero el de la temporada pasada con 1.128 millones de euros.

La Premier y el Barça de Setién completan el ránking

Los equipos de la Premier League copan este ránking de los 10 equipos más valiosos que han terminado su temporada sin títulos. Siete de ellos juegan en las islas: Chelsea 2025/26 (1.160 millones), Liverpool 2025/26 (1.020 millones), Chelsea 2022/23 (1.017 millones), Liverpool 2020/21 (1.009 millones), Chelsea 2023/24 (932,2 millones), además de las dos temporadas del Arsenal comentadas anteriormente.

El Barça también aparece en esta clasificación, en la octava posición. Los azulgranas no ganaron nada en una temporada desastrosa con Valverde y Quique Setién en el banquillo. Ese año la plantilla azulgrana valía un total de 998,4 kilos, pero se quedaron en blanco: eliminados en Copa ante el Athletic Club, segundos en Liga y el famoso 2-8 del Bayern en Lisboa. El último equipo que completa el top-10 es el Bayern de la 2023/24 con un valor de 938,8 kilos.

Setién y Piqué, en una imagen de su paso por el Barça / Valentí Enrich

El Real Madrid tiene cinco encuentros para buscar un milagro y remontar los 11 puntos de diferencia que tiene ante el Barça. La gesta es prácticamente imposible incluso con un Clásico de por medio. Si los blancos no lo consiguen, se quedarían con la primera posición de este curioso y doloroso ránking.