Un nuevo Real Madrid en la cabeza de Florentino

La temporada del Real Madrid está todavía por decidir. La primavera es la época del año en la que se acelera el rumbo de todos los clubes, pero especialmente en el equipo blanco. Con el resurgir del mes de marzo, Álvaro Arbeloa se ve capacitado para competir por la Liga y la Champions, pero en el seno del club son conscientes de que la campaña ha tenido demasiadas aristas como para dejar los deberes para el verano.

La defensa sigue siendo una prioridad

Un tropiezo en la Copa de Europa y el fracaso para recortarle los cuatro puntos que tiene de distancia con el Barça, devolverían al Real Madrid a la casilla de salida. Como anticipo de lo que pueda suceder en un horizonte cercano, se han empezado a abrir varias carpetas en la 'casa blanca'. La primera tiene que ver con una defensa mutante, pero que sigue sin ofrecer garantías a largo plazo.

La perfecta definición del vaivén vivido en esta parcela la refleja Rüdiger. Un jugador que a principio de temporada era una incógnita, por sus recurrentes problemas de rodilla, y al que ahora el Real Madrid intenta renovar, consciente de la dificultad para encontrar en el mercado un perfil similar. Huijsen sigue necesitando un escudero, Asencio ha perdido el crédito que tenía y queda la incógnita de saber cómo volverá Militao.

Konaté, el central que busca el Real Madrid / Agencias

Alaba terminará contrato a final de temporada, lo que permitir al club ahorrarse una de las fichas más altas que tiene actualmente, cercana a los 20 millones brutos por temporada. El casting del central será uno de los más complicados que afrontará el Real Madrid, con Ibrahima Konaté, del Liverpool, como principal candidato ante su renovación con el Liverpool, aunque la prefrencia estructural era un Nico Schlotterbeck, que estaría a punto de cerrar su renovación con el Borussia Dortmund hasta 2031.

También está por resolver qué pasará con un Jacobo Ramón que está cuajando una gran temporada en el Como y que podría ser una solución de la casa ante los problemas. La operación se cerró en julio de 2025 por 2,5 millones de euros, con el Real Madrid guardándose un 50% de los derechos, así como una opción de recompra. La fórmula de mirar hacia el interior se plantea en cada frente.

Entre soluciones 'low cost' y apuestas

Una solución 'low cost' para el lateral derecho sería David Jiménez, que cubriría una salida de Carvajal que se da por segura. Sin embargo, el canterano pasó de ser titular en Mestalla a ser relegado de nuevo al Castilla. Con todo, la salida del capitán abrirá otro hueco para el que no se plantea utilizar a Valverde, después del rendimiento que ha dado en su territorio natural, como es el ataque.

A principio de temporada, la obsesión del Real Madrid seguía siendo cubrir el socavón que había producido la salida de Kroos. Sin embargo, Arbeloa, con la fórmula de los cuatro centrocampistas, ha encontrado una vía para este problema enquistado. La irrupción de Thiago Pitarch ha cambiado el sentido de esta parcela, donde Tchouaméni ha dado un paso adelante en todos los sentidos.

El jugador del Como 1907 Nico Paz en acción ante el defensa del AS Roma Gianluca Mancin / Roberto Bregani / EFE

Rodri se ha dejado querer por el club blanco públicamente, pero su historial médico, a la vista de lo sucedido esta temporada en la enfermería madridista, produce respeto. Aunque el coste de su fichaje, entre los 50 y los 60 millones, aseguraría un timonel de juego para el próximo lustro en el club blanco. Es un importe similar al que ha ascendido la cotización de Nico Paz, un jugador que el Real Madrid buscará repatriar por nueve millones, la opción de recompra que tiene con el futbolista que ha explotado en el Como.

Está por ver si tiene encaje en el esquema de un Arbeloa que confía en participar en la toma de decisiones para el próximo año, lo que confirmaría su continuidad en un banquillo al que se ha aferrado en el último mes. Aunque en un principio, la información que se deslizó sobe su contrato era de "indefinido", lo que realmente suponía esta respuesta era una suerte de interinidad de la que el salmantino quiere deshacerse. Por el momento, ha hecho lo más complicado: hacerse con el control del vestuario.

Endrick, en el partido de Europa League ante el Celta / @OL

La entrada del socio inversor

Ha logrado recuperar la versión del mejor Vinicius, que estaría a punto de firmar su renovación. Su compatriota, Endrick, volverá a final de año al Real Madrid tras una cesión obligada por la falta de oportunidades que tuvo con Xabi Alonso. Estos meses en el Olympique de Lyon ha mostrado lo que ya se intuía de sus escasas participaciones en el club blanco: es un jugador explosivo, un portento físico, pero que todavía tiene que mejorar en la lectura del juego. Con todo, una opción polivalente para el ataque que además tiene que justificar los 72 millones que se pagaron por él.

Paralelamente a las asignaturas pendientes en el terreno deportivo, el Real Madrid tiene ante sí la asignatura de la entrada de un inversor externo a través de una sociedad dentro del club que no cambiará su forma. O eso fue lo que anunció Florentino Pérez en la última asamblea ordinaria, en la que se habló de una futura junta extraordinaria para someter a votación la entada de un socio que tendría alrededor de un 5% del capital de una sociedad a través de la que se canalizaría esta entrada.