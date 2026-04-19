Nuevo problema para Arbeloa en el Real Madrid: los jugadores, con la cabeza en el Mundial

El Real Madrid recibe este martes al Alavés en el Santiago Bernabéu. Un equipo sin alicientes deportivos eliminado de la Champions League y con remotas opciones en una Liga que ha ido tirando a la basura en los últimos partidos. Ante los vitorianos, sus jugadores tendrán que afrontar el juicio al que le someterá su afición por tanto descalabro.

No arriesgar

Si con su equipo, con el club que les paga religiosamente, no han dado la talla, la mayoría de ellos aspiran a dar continuidad a su mala temporada en el Mundial. Tienen la oportunidad de sacarse la espina de sus fracasos colectivos con la camiseta blanca. Por eso, es fundamental no lesionarse en los siete partidos que les quedan en LaLiga empezando por el de este martes.

Arbeloa tiene doble misión. Y ambas, importantes. Por un lado, cumplir con las directrices del club e intentar acumular méritos para evitar el despido anunciado. Dice que no le preocupa su futuro, pero si le dolería despedirse acumulando más números rojos de los que ya tiene. Y, por otra parte, impedir que sus jugadores se aletarguen más de lo que lo han hecho toda la temporada con ese Mundial en el horizonte.

Meritorios

Más de la mitad de los componentes de la plantilla madridista han sido llamados por sus selecciones esta temporada. Trent, Lunin, Asencio, Carreras, Ceballos, Fran García y Mendy son los únicos que no han sido convocados por sus países, aunque alguno de ellos puede tener esperanzas. Son los casos del lateral inglés o el carrilero francés. Las lesiones han perjudicado su continuidad y les han alejado de sus selecciones.

Huijsen ha daod un paso atrás en el Madrid y con España / EFE

Siete jugadores, a los que se suma Carvajal, necesitan hacer méritos para llamar la atención de sus seleccionadores. Son las bazas positivas que tendría Arbeloa. Además, jugadores como Mastantuono, Huijsen y Camavinga también necesitan un empujón parar ganarse un sitio. Alaba, por ejemplo, es un referente para Austria, que contará con él aunque tenga pocas opciones de ser titular.

Fijos y aspirantes

Por el contrario, los futbolistas más importantes de Arbeloa tienen asegurada su presencia siempre y cuando no se lesionen. Courtois (ahora lesionado), Militao, Bellingham, Vinícius, Valverde, Mbappé, Tchouameni, Güler, Brahim y Rudiger fijos con Arbeloa saben que se la juegan si caen lesionados. Un problema para el técnico en esta recta final de temporada.

Otros como Gonzalo tampoco tienen competiciones a la vista. En el caso de Thiago, que está llamando a la puerta del primer equipo, tiene a su alcance jugar la fase final del Europeo Sub-19. Los que se escapan del control del Madrid serían Endrick, cedido al Lyon, Nico Paz, en el Como, o Víctor Muñoz, en Osasuna Los tres tienen opciones de estar en el Mundial, pero deben confirmarlo.