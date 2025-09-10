Nuevo plantón del Madrid al Balón de Oro

El conflicto entre el Real Madrid y el Balón de Oro sigue vigente. Hace un año aproximadamente vivimos uno de los episodios más recordados de la historia del galardón cuando el conjunto blanco se negó a viajar a la ceremonia. Todo estaba preparado, pero el equipo madridista tomó la drástica decisión de cancelar todo a última hora cuando se enteraron de que sería Rodri y no Vinicius Jr el que ganaría el premio.

Desde el conjunto blanco no entendían el resultado teniendo en cuenta los criterios de votación y consideraban que la influencia de la UEFA, que colaboraba con el premio por primera vez y también estaba en conflicto con el Madrid por la Superliga, habría podido ser fundamental.

Rodri, jugador del Manchester City, besa el trofeo del Balón de Oro el pasado octubre en París / MOHAMMED BADRA / EFE

"Rodri es un grandísimo futbolista. Tiene todo nuestro cariño, pero les voy a contar una cosa. Tuttosport dijo: -El Balón de Oro tenía que haber sido para el Real Madrid. Este año compensaron a Rodri por su desempeño la temporada pasada-. Él se merece un el Balón de Oro, pero no este año. Se lo mereció ganar la campaña pasada, que es cuando ganó el triplete con el Manchester City. Los lectores de L'Equipe daban favorito a Vinicius. Sorprende que el comunicado de UEFA señale que permanecía inalterado. Han cambiado el sistema de votación. Sorprende que siendo el fútbol haya países en los que periodistas con menos de un millón de habitantes tengan voto ahora", sentenció Florentino Pérez al respecto en la Asamblea de Socios Compromisarios.

También hubo alguna frase polémica hablando de los periodistas que votaban: "Hay periodistas que no los conoce nadie y han entrado a votar este año, sin los votos de periodistas de estos países como Uganda, Namibia, Albania y Finlandia, Vinícius habría ganado este Balón de Oro. El sistema debe cambiar y tienen que ser personas reconocidas que se jueguen su prestigio con esos votos. Que todo el mundo entienda que los periodistas con su voto se juegan su reputación, no sabemos quiénes han votado y unos países que ni conocemos, por todas estas circunstancias no acudimos a la Gala del Balón de Oro".

Habrá nuevo plantón

A pesar del tiempo que ha transcurrido, las cosas no han cambiado demasiado desde entonces. El revuelo que se formó aquellos días se ha calmado, pero el conflicto está lejos de acabar. Marca apuntó estos días que una delegación de France Football viajó a Madrid para tratar de aclarar las cosas, pero sirvió de poco.

El mismo medio informó que las posibilidades de que algún representante del club acuda a la gala de este año son muy pocas. Una noticia que también ha publicado L'Equipe en Francia, hablando incluso de "boicot" madridista en la pasada edición y que parece indicar que estamos a punto de vivir el segundo plantón consecutivo del Real Madrid al Balón de Oro.

Todo ello a pesar de que el equipo blanco tiene a tres jugadores entre los finalistas al galardón masculino (Mbappé, Bellingham y Vinicius), así como un nominado al Trofeo Yashin (Courtois) y una nominada al Balón de Oro Femenino (Caroline Weir).