Nuevo palo de la UEFA al Benfica: Valverde, sin sanción

El Benfica no ha tenido un buen día en los despachos. A primera hora de la tarde, la UEFA hizo oficial la sanción cautelar a Prestianni por el presunto insulto racista a Vinicius Jr. El máximo organismo del fútbol europeo castiga al argentino por "comportamiento discriminatorio" a la espera de una sanción definitiva que podría tardar semanas en producirse.

El conjunto portugués anunció que recurrirán la sanción, aunque ya se imaginan que no tendrá recorrido y perderán al argentino para la vuelta en el Bernabéu. A su vez, el Benfica comunicó que la denuncia que interpusieron tras la ida a Federico Valverde por conducta violenta contra Samuel Dahl ha sido desestimada por la UEFA. Dos veredictos en su contra.

"El Benfica lamenta que, ante la clara evidencia en las imágenes que muestran la agresión al jugador del Benfica, Samuel Dahl, la UEFA haya decidido no proceder a ninguna acción disciplinaria. Sin duda, se trata de una situación de tarjeta roja que no fue sancionada durante el partido", anunciaron en un comunicado oficial.

Valverde, en el momento de soltar el puñetazo a Dahl / X

La queja del conjunto de Jose Mourinho quería pedir responsabilidades a Valverde por una agresión sobre su lateral Samuel Dahl. El sueco recibió un puñetazo del uruguayo en el minuto 83 del pasado martes tras disputar un balón en la banda. El madridista se desentendió de la pelota y se fue directo a por el defensor del conjunto lisboeta. El colegiado no castigó a Valverde sobre el terreno de juego y lo más preocupante es que el árbitro de VAR tampoco avisó a François Letexier. El merengue terminó el encuentro y, tras la desestimación de la UEFA, podrá estar en la vuelta del Bernabéu.

El Benfica llegará al estadio merengue para intentar remontar la eliminatoria sin José Mourinho y sin Gianluca Prestianni. El portugués vio la tarjeta roja por protestar una segunda amarilla a Vinicius y no volverá a pisar la que fue su casa. De hecho, tampoco dará la rueda de prensa previa. Mientras que el argentino sí viajará a Madrid a pesar de que la UEFA lo haya castigado provisionalmente.