Nuevo 'mensaje' explosivo de Vinicius en redes: "Me importa una mierda si me queréis"

Vinicius Jr sigue en su cruzada personal contra todo el mundo. El brasileño salió de suplente en el Carlos Tartiere, algo que no le sentó nada bien, tal y como se informó desde Madrid. Durante sus minutos en el banquillo, las cámaras lo enfocaron bostezando, pero el verdadero 'show' del extremo llegó al entrar al terreno de juego.

Los blancos estaban ganando 0-1 y el Oviedo intentaba amenazar con el empate. Darles metros a Vinicius y Mbappé fue mortal para los asturianos, que vieron cómo los dos puntas blancos marcaban el segundo y el tercero. En solo 30 minutos, Vinicius marcó un gol y dio una asistencia, y los celebró de manera muy efusiva.

El motivo del enfado del brasileño fue porque escuchó insultos y pitidos de los aficionados locales que incluso llevaron algún balón de playa al estadio. Vinicius, muy molesto, cuando asistió a Mbappé en el 0-2, señaló con el dedo a la grada y empezó a lanzar palabras al viento hasta que su compañero llegó y le tapó la boca. Y tras su tanto, se señaló la oreja mirando de manera desafiante a la grada.

Precisamente esa fue la foto elegida por el futbolista para subir en sus redes sociales, pero con un mensaje subliminal por la canción que decidió meter para acompañar su historia. El brasileño eligió un tema del rapero Drake llamado 'What did I miss?'.

El 'mensaje' de Vinicius en sus redes sociales / Instagram

Y el fragmento que puso de la letra decía: "Me importa una mierda si me amas. Me importa una mierda si le caigo bien. Preguntándome: “¿Cómo se sintió?”. No puedo decir que no me sorprendió. La última vez que miré a mi derecha. Ustedes estaban parados a mi lado. ¿Cómo puede ser que gente a la que quiero se junte con cobardes que me ponen a prueba?".

Unas frases que podrían ser un mensaje para sus detractores tras los insultos que recibió en el terreno de juego.

Lo cierto es que al brasileño se le lleva tiempo criticando, incluso desde dentro del Real Madrid, por salirse de los partidos y prestar más atención a cosas que al propio encuentro. Y este mensaje, sumado a su 'show' sobre el terreno de juego y sus gestos enviando a segunda división a los aficionados del Oviedo, no demuestran un cambio en su actitud.

De hecho, este tipo de reacciones también han afectado a su renovación, que ahora mismo está parada tras sus exigencias de cobrar más que Kylian Mbappé.