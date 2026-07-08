Nuevo insulto de la senadora de Paraguay a Mbappé: "Ese hijo de p... le negó la mano a Gill"

La política paraguaya Celeste Amarilla volvió a protagonizar unos lamentables comentarios en contra de Kylian Mbappé en el Senado. Francia eliminó al conjunto sudamericano en los octavos de final del Mundial en un encuentro muy igualado que se terminó decidiendo con un penalti del jugador del Real Madrid, pero Celeste Amarilla

En esta ocasión, la senadora se mostró muy enfadada por un gesto de Mbappé al terminar el encuentro y dejó caer un comentario lamentable siguiendo su línea racista. Celeste habla sobre el no saludo del francés al portero Orlando Gill: "También está internalizado el saludo. La vecina que pasa por la vereda y dice adiós, adiós. Eso es típico. El niño que pasa y ve a una abuelita y le dice bendición. El buen día, el buenas tardes, hasta luego, buenas noches. Ese también es un ritual paraguayo. Entonces, ¿qué nos enojó? Que cuando Orlando Gill, un niño que por primera vez estaba pisando un Mundial, estaba jugando ante el mundo y le pasa la mano con toda la humildad del paraguayo y este hijo de puta le niega la mano y le grita en la cara, eso no es francés, eso no hubiera hecho un francés nunca".

Esta es ya la segunda vez que Celeste Amarilla ataca al madridista tras ese encuentro. En la primera ocasión, la política del partido Liberal Radical Auténtico de Paraguay se molestó mucho por unos comentarios de Mbappé: "Paraguay no ha querido jugar al fútbol. Pensaron que íbamos a presentarnos en esmoquin para jugar, pero también sabemos jugar al fútbol sucio".

A lo que la senadora contestó lamentablemente en un tuit: "Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo; no pudieron meter ni un gol. Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Bruto no aprendió ni a escribir. En vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés".

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Unos comentarios vergonzosos que todo el mundo del fútbol repudió y que parece que siguen llegando del país sudamericano. Paraguay hizo una excelente Copa del Mundo, eliminando a Alemania en dieciseisavos de final y poniendo en serios apuros a Francia en octavos, pero las palabras de esta política y de Chilavert empañan la imagen de la Albirroja.