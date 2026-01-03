Nuevo golpe para la defensa del Madrid: Huijsen no entrena

Ni un día tranquilo para el Real Madrid en lo relativo al parte de bajas y ausencias. Dean Huijsen, central del conjunto blanco, no participó en la última sesión previa al duelo frente al Betis. El internacional español no hizo parte del trabajo con el resto de sus compañeros, lo que obligará a Xabi Alonso a mover ficha.

No es la primera vez que Huijsen sufre problemas físicos en una temporada en la que la zaga, al igual que sucedió la campaña pasada, se está viendo resentida con continuas incomparecencias. Estuvo cerca de tres semanas fuera de los terrenos de juego, aunque el club no hizo un monitoreo público de su situación.

El defensa del Real Madrid Dean Huijsen (d) disputa un balón con el delantero del Sevilla Isaac Romero (i) durante el encuentro de la jornada 17 de LaLiga entre Real Madrid y Sevilla FC celebrado este sábado en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. / Juanjo Martín / EFE

Con todo, Huijsen acabó volviendo a las convocatorias para terminar el año como titular, aunque a un nivel alejado de lo que mostró al principio de su aventura en el Real Madrid. Sin embargo, han vuelto las molestias para el central. Si se confirma, sería la sexta baja con la que contaría Xabi Alonso.

No están disponibles Carvajal, que apura para llegar a la Supercopa; Mbappé, que espera un milagro para estar en Arabia; Militao ni Trent, que están lesionados. Tampoco Brahim, que está disputando la Copa de África con Marruecos. Xabi tuvo a cuatro canteranos en la sesión: David Jiménez, Thiago, Mestre y Álvaro.