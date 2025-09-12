El 'nuevo Frenkie De Jong' provoca un enfrentamiento Barça - Madrid

Su nombre ya ha aparecido con fuerza en los últimos meses, pero todavía podría tener más repercusión en un futuro cercano. Kees Smit apenas tiene 19 años, pero ya tiene tras sus pasos a los principales equipos europeos. Canterano del AZ Alkmaar, llegó al primer equipo siendo un adolescente y ya está afianzado como uno de los futbolistas clave del equipo y una de las grandes joyas de Países Bajos.

La pasada temporada disputó 30 partidos, marcando dos goles y repartiendo dos asistencias, pero lo que más llamó la atención fue su capacidad para llevar el control de los partidos. Tiene una gran visión de juego y ordena a sus compañeros gracias a su inteligencia, su velocidad para combinar y su rango de pase. Es, en definitiva, un organizador, uno de los perfiles más deseados en cualquier equipo.

En su país natal ha sido comparado con el Frenkie De Jong que despuntó en el Ajax, aunque tienen características diferentes. Kees Smit es más llegador y puede jugar más arriba, siendo también un generador de ocasiones. Lo que si comparten es su gusto por la pelota y su necesidad de estar en contacto constante con el balón. El primer gran momento de su carrera llegó en el pasado Europeo Sub19, llevando a su selección al título y siendo nombrado mejor futbolista de todo el torneo.

Los rumores le han situado en la órbita de equipos como el Barça y el Real Madrid, algo que él mismo ha reconocido en una entrevista al Telegraaf. "Jugué razonablemente bien (en el Europeo). Me fue bien, marqué muchos goles, eso ayudó a captar la atención. Vi mi nombre aparecer mucho en redes sociales en ese momento. Se suponía que estaba en el radar del Madrid y el Barça. Me enorgulleció", explicó Smit.

El centrocampista mantiene los pies en el suelo, pero también muestra su ambición: "En el AZ simplemente hay que luchar por un puesto. Si dejas que las cosas se descontrolen en la pretemporada, simplemente no juegas. Lo di todo y ahora tengo un puesto de titular. Espero que siga así. Sé lo que quiero: tener una buena temporada en el AZ. Después, veré qué pasa. Hablamos de grandes sumas de dinero, no es fácil. En última instancia, quiero dar el salto, pero no tiene por qué ser el año que viene. Lo que sí quiero es llegar a la cima lo antes posible".

El verano que viene apunta a ser clave para el jugador, cuyo valor de mercado no ha dejado de crecer en los últimos meses y se sitúa en 7 millones de euros según Transfermarkt. Sin embargo, debido a su potencial, su traspaso sería bastante más caro. Las cifras que se valoraron estos meses fueron entre los 20 y los 40 millones de euros.

Sería una apuesta en toda regla para un perfil concreto de centrocampista (que puede jugar también de mediapunta), probablemente mucho más necesario en el Real Madrid que en el Barça, donde los jugadores de su perfil abundan mucho más. Si algo ha echado en falta Xabi Alonso en el mercado de fichajes, ha sido la llegada de un organizador. Tendrá que esperar al año que viene y Kees Smit tiene papeletas para ser el ideal en ese puesto. Eso sí, ninguno de los equipos lo tendrá fácil, ya que la Premier también acecha al jugador.