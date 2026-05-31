Nuevo escenario con Vinicius: "O acepta una oferta a la baja o se irá"

El futuro de Vinicius ha entrado en una nueva dimensión. Durante meses, en el Real Madrid se daba por hecho que tarde o temprano llegaría un acuerdo para ampliar el contrato del brasileño, vigente hasta junio de 2027, especialmente tras la salida de Xabi Alonso. Sin embargo, las últimas declaraciones de todas las partes implicadas reflejan un escenario muy distinto: el club sigue abierto a renovarle, pero no está dispuesto a hacerlo a cualquier precio.

Las palabras del propio Vinicius en CazeTV no ayudaron precisamente a despejar las dudas. "No tengo prisa por renovar mi contrato. Tengo hasta 2027. Así que hasta 2027 tenemos mucho que discutir con el Madrid y el Madrid tiene mucho que discutir con nosotros", explicó el brasileño.

Vinícius Junior, delantero del Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press

El extremo insistió en que existe confianza mutua con Florentino Pérez y reiteró su deseo de continuar muchos años en el Santiago Bernabéu, pero dejó claro que no siente ninguna urgencia por cerrar el acuerdo, algo que no concuerda si tenemos en cuenta que en menos de un mes entrará en su último año de contrato.

Desde el club tampoco se percibe el mismo entusiasmo que existía hace unos meses. Florentino Pérez ha manifestado públicamente que desea que Vinicius continúe porque lo considera uno de los mejores jugadores del mundo, aunque evitó dar cualquier garantía sobre una renovación próxima.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa P / Europa Press

Al mismo tiempo, durante esta campaña electoral el presidente ha situado a Mbappé como la gran referencia deportiva del equipo, hablando de él como "el mejor jugador del Madrid", un detalle que no ha pasado desapercibido en el entorno del brasileño.

El factor económico

El cambio de escenario también tiene mucho que ver con la percepción que existe actualmente sobre Vinicius en el entorno blanco. Aunque Florentino Pérez sigue siendo uno de sus principales defensores y desea que continúe en el club, no parece haber unanimidad ni en la afición ni en la cúpula.

Así lo dejó entrever Josep Pedrerol, presentador de El Chiringuito. "En el club hay gente que no ve la renovación tan clara", aseguró. Incluso fue más allá al vincular la situación contractual del brasileño con el contexto electoral que vive el club.

Vinicius celebra uno de sus goles contra el Espanyol / EFE

"Si aparece Florentino diciendo en la campaña electoral que va a renovar a Vinicius cinco años, no da votos. Seguramente los quita", afirmó Pedrerol. Una reflexión que ilustra hasta qué punto ha cambiado la percepción de una parte del madridismo sobre un futbolista que durante años fue considerado intocable, pero que en los últimos meses se ha llevado pitadas muy llamativas por parte de su propia afición.

Según el presentador de El Chiringuito, "en el madridismo no se entendería una renovación de seis años más a Vinicius en este momento" y recordó que "en los últimos meses está siendo pitado en el Bernabéu y el ambiente ha cambiado, hay un desapego".

Todo ello explicaría la nueva postura que parece emerger en la negociación. El Real Madrid mantiene sobre la mesa una oferta de renovación, pero ya no transmite la sensación de estar dispuesto a satisfacer cualquier exigencia económica. "Renovará si acepta unas condiciones a la baja, y si no se irá", resumió de forma contundente Pedrerol.

Vinicius, durante un partido contra el Sevilla. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En ese contexto, el verano de 2026 puede convertirse en un punto de inflexión. Si no hay avances significativos justo después del Mundial, el club tendrá que decidir si asume el riesgo de que Vinicius entre en su último año de contrato o si escucha ofertas por uno de los futbolistas más valiosos de la plantilla para evitar que pueda marcharse gratis en 2027.

El verano decisivo

La cuestión es que el calendario aprieta. Como ya se ha dicho anteriormente, el 30 de junio de 2026 Vinicius entrará oficialmente en su último año de contrato. A partir del 1 de enero de 2027 podrá negociar libremente con cualquier club y marcharse sin dejar un solo euro en las arcas madridistas.

Por eso, si las posiciones continúan tan alejadas como hasta ahora, el Real Madrid podría verse obligado a tomar una decisión drástica y totalmente inesperada hace meses. Mantener la presión negociadora y asumir el riesgo de perderlo gratis, o escuchar ofertas este mismo verano para evitar que uno de sus mayores activos salga sin compensación económica.

Hace apenas unos meses esa posibilidad parecía impensable. Hoy... No tanto. La posible venta de Vinicius ha dejado de ser un tabú.